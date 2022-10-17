российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 17:40 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Окончательные итоги выборов президента Республики Сербской станут известны до конца недели

Фото: blic.rs

Окончательные результаты выборов президента Республики Сербской будут подведены до конца текущей недели. Об этом сообщил заместитель директора Счетного центра Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины Ади Агич.

Согласно предварительной информации, выявленные неточности находятся в рамках статистической погрешности и не способны изменить итоги голосования, которые свидетельствуют о победе кандидата от Союза независимых социал-демократов Милорада Додика над зампредседателя Партии демократического прогресса Еленой Тривич, передает «Балканист.ру».

Лидер СНСД заявил, что его победа – честная и чистая. «Я победил на выборах, отрыв оппозиционного кандидата непреодолим», – сказал Додик.

Напомним, президентские выборы в Республике Сербской прошли 2 октября. Тривич, которую в ходе кампании уличили в использовании поддержки со стороны Госдепа США, отказалась признать поражение и потребовала провести пересчет голосов. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины под давлением оппозиционных политиков, офиса Верховного представителя международного сообщества и посольств иностранных государств приняла решение о перепроверке итогов голосования.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Европа приближает собственный крах: в МИД России оценили военные инвестиции ЕС / Британские чиновники назвали эпидемией массовое насилие над детьми в стране / В Австрии поезд врезался в школьный автобус / Bloomberg: страны ЕС контролируют лишь десятую часть запасов газа / ЕС отправит Украине и Молдавии 175 млн евро на подготовку к зиме / Берлускони могут обвинить в нарушении санкций из-за подаренной Путиным водки / Сына красноярского губернатора арестовали в Италии по запросу США / ЕС не справился с переходом на СПГ после российского газа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Выборы, Политика, Европа, Сербия,