Окончательные итоги выборов президента Республики Сербской станут известны до конца недели

Окончательные результаты выборов президента Республики Сербской будут подведены до конца текущей недели. Об этом сообщил заместитель директора Счетного центра Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины Ади Агич.

Согласно предварительной информации, выявленные неточности находятся в рамках статистической погрешности и не способны изменить итоги голосования, которые свидетельствуют о победе кандидата от Союза независимых социал-демократов Милорада Додика над зампредседателя Партии демократического прогресса Еленой Тривич, передает «Балканист.ру».

Лидер СНСД заявил, что его победа – честная и чистая. «Я победил на выборах, отрыв оппозиционного кандидата непреодолим», – сказал Додик.

Напомним, президентские выборы в Республике Сербской прошли 2 октября. Тривич, которую в ходе кампании уличили в использовании поддержки со стороны Госдепа США, отказалась признать поражение и потребовала провести пересчет голосов. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины под давлением оппозиционных политиков, офиса Верховного представителя международного сообщества и посольств иностранных государств приняла решение о перепроверке итогов голосования.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»