«Их беспокоит, что есть страна, которая им мешает»: Запад пытается лишить Сербию права на защиту собственных интересов

Белград пытаются лишить права защищать собственные национальные интересы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, после выполнения требований о присоединении к антироссийским санкциям Запад будет настаивать на признании независимости Косово.

«Если вы считаете, что Сербии достаточно сказать, что завтра мы введем санкции против России, то нет. Они будут хлопать нас по плечу дней пять-шесть. Сегодня они нами, как кувалдой, машут на всех форумах, чтобы сделать с нами то, в чем обвиняют Россию», – констатировал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как отметил глава государства, Белграду дают понять, что пора отказаться от Косово и Метохии, место которого, по их мнению, – в ООН, взамен на «небольшой подарок» – ускоренный прием Сербии в ЕС.

«Если вы откажетесь, то вы в беде. Давайте понимать друг друга: никто не угрожает мне как Александру Вучичу, они открыто угрожают всей нашей стране и ее выживанию. Они не хотят, чтобы страна оставалась живым доказательством чьей-то наглости, лицемерия и неправильной политики. Но от нытья и жалоб толка не будет. Мы должны бороться. И повторюсь, если завтра мы введем санкции против России, они три дня будут говорить, что мы стали частью европейской семьи народов, а потом попросят нас перейти на правильную сторону истории. А та сторона истории заявит: отрекитесь от Косово», – подчеркнул сербский лидер.

Как считает Вучич, Западу всегда будет недостаточно уступок со стороны Сербии. «Им надо, чтобы мы ввели санкции, потому что их беспокоит, что есть страна, которая им мешает, хочет иметь право на свободное мнение и при этом никому не угрожала и не ступала на чужую землю. Я все это говорю, потому что очень переживаю за то, что за последние 20 лет мы не были в такой сложной ситуации – при том, что мы абсолютно никому ничего не сделали. Мы ни на кого не нападали, но нас жестоко накажут, накажут хуже Ирака и Афганистана, потому что у них не отнимали Басру и Кандагар», – заявил Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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