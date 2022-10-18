Избранного президента Республики Сербской пытаются отстранить через суд

Политические соперники избранного президента Республики Сербской Милорада Додика направили иск в суд с требованием отменить итоги выборов, которые завершились 2 октября. Оппозиционеры заявили, что обладают доказательствами «кражи» голосов избирателей, передает «Балканист.ру».

Мирко Шарович из Сербской демократической партии назвал иск оппозиции «проверкой для правосудия, ЦИК и всего общества». Лидер избирательного списка «За справедливость и порядок» Небойша Вуканович со своей стороны заявил, что прокуратура Боснии и Герцеговины стала «проточным бойлером», где все вертится по кругу, а заявления попадают в «долгий ящик», что, скорее всего, произойдет и с иском оппозиции.

Напомним, Центральная избирательной комиссия Боснии и Герцеговины в конце прошлой недели по требованию оппозиционеров, которых поддержали посольства иностранных государств, начала пересчет голосов.

По предварительным данным, выявленные неточности находятся в рамках статистической погрешности и не способны изменить итоги голосования, которые свидетельствуют о победе кандидата от Союза независимых социал-демократов Милорада Додика над представителем Партии демократического прогресса Еленой Тривич, которая позже заявила о непризнании результатов выборов.

Со своей стороны Союз независимых социал-демократов заявил о давлении на ЦИК со стороны оппозиционных политиков, офиса Верховного представителя международного сообщества и посольств иностранных государств.

Ожидается, что ЦИК озвучит окончательное решение до конца текущей недели.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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