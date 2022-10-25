«Слишком много цинизма и неуважения»: президент Хорватии отказался от встречи с американской делегацией во главе с Нэнси Пелоси

Президент Хорватии Зоран Миланович отказался проводить встречу с американской делегацией во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая прибыла в Загреб на саммит Крымской платформы. Как сказал хорватский лидер, с демократами-парламентариями говорить бессмысленно, поскольку они потеряют власть в США после выборов 8 ноября.

«Американцы просили о встрече, я не могу этого сделать, мне некогда. Пелоси не представляет собой исполнительную власть и через две недели перестанет быть той, кем является сейчас», – констатировал Миланович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Хорватии также заявил, что намерен проигнорировать саммит Крымской платформы. Вместо этого, Миланович планирует участие в праздновании Дня города Макарска.

«Слишком много цинизма и неуважения к несчастному украинскому народу. Я не стану еще одним позером в этом мероприятии. Пока на нас не напали и Хорватия не ведет войну, я не собираюсь в этом участвовать. В конце концов, русские и американцы должны сесть и провести переговоры, потому что именно они сражаются на горбе украинского народа», – сказал Миланович.

Ранее президент Хорватии выступил против подготовки на территории своей страны украинских боевиков.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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