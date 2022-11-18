Черногория официально подтвердила отказ в выдаче экс-главы Росалкогольрегулирования

Министерство юстиции Черногории официально подтвердило отказ в выдаче России экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, смешившего фамилию на Левин, передает РИА «Новости».

«По решению МВД… от 2 марта 2022 года гражданину Украины Игорю Левину (ранее Игорю Чуяну) одобрена временная защита и право на пребывание в Черногории», – заявили агентству в минюсте страны.

В октябре 2021 года сообщалось о задержании Чуяна в Черногории, а также получении от российской стороны запроса на его выдачу в связи с обвинениями в махинациях на десятки миллиардов рублей. Документы были переданы документы в Высший суд в Подгорице.

В конце 2018 года Басманный суд заочно арестовал Чуяна по обвинению в махинациях на 30 млрд рублей. По данным следствия, экс-глава Росалкогольрегулирования с подельником организовали вывод средств из «ОФК банка».

Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет – с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск в 2018 году.

По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших «ОФК банк», у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. На этом основании госкорпорация пытается через суд привлечь его к субсидиарной ответственности по долгам банка на 33 млрд рублей.

Подгорица, Светлана Антонова

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