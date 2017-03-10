«Забота»: в Сатке чиновники пытаются насильно вернуть ребенка в семью, жить в которой девочка боится / «Любящая мать» не отдает дочери-диабетику даже инсулин

Публикации за 10.03.17

Саткинские чиновники третий год пытаются убедить ребенка, что жить лучше с матерью и отчимом, чем с вырастившей девочку бабушкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2014 году в Саткинский городской суд поступило заявление бабушки школьницы об установлении порядка общения с внучкой.

Дело в том, что до семи лет ребенок жил у бабушки со стороны матери. В это время мама, по словам адвоката семьи, пыталась устроить личную жизнь в другом городе. Наконец, во второй раз выйдя замуж, женщина решила забрать дочь. Девочке такой крутой поворот не понравился: большую часть своей пока еще короткой жизни она жила с бабушкой, и именно ее и деда считала своей настоящей семьей. Об этом, кстати, свидетельствуют и результаты психиатро-психологической экспертизы, проведенной специалистами в Златоусте. Психологи пришли к выводу, что ни семью мамы с отчимом, ни семью отца и его второй жены девочка не считает родными. Родная для нее – семья бабушки и дедушки, признали специалисты, отдельно подчеркнув, что никакого давления с целью получения подобного результата на ребенка не оказывалось.

Однако, несмотря ни на что, мать решила забрать дочь в свою новую семью – с отчимом (к слову, лишенным родительских прав в отношении детей от предыдущего брака) и двумя маленькими братьями. Все же попытки бабушки увидеться с внучкой пресекались на корню. Это и побудило жительницу Сатки обратиться в суд.

Суд разрешил женщине встречаться с внучкой в выходные дни. Однако для дочери саткинки и это постановление осталось пустой бумажкой: перед женщиной по-прежнему закрывали дверь, не давая видеться с ребенком. Не помогли даже судебные приставы. В один же из визитов на бабушку набросился муж дочери, за что получил условный срок.

Лишь в 2015 году, попав в больницу с приступом диабетической комы, внучка смогла рассказать бабушке, как ей живется в новой семье. Даже написала на тетрадном листочке, попросив никому эту записку не показывать – настолько она боялась. «От того, что она мне рассказала, у меня, честно говоря, волосы дыбом встали, – рассказывает адвокат Татьяна Путинцева. – У нее есть два брата, одному 5 лет, другому – 3 года. И у них для каждого висит ремень – по возрасту». По заявлению девочки возбудили уголовное дело в отношении ее матери. Однако расследование было прекращено, так как доказательства вины были лишь косвенными и основывались только на словах ребенка.

Но были и другие последствия переезда девочки к матери. Ребенок стал хуже учиться. И не удивительно: девочка редко посещала школу. Оказывается, мать устроилась на работу в цветочный магазин. График там – сутки через сутки, и пока женщина была на работу, девочка, которой в 2016 году ей исполнилось 12 лет, следила за малышами. Почему этим не мог заняться нигде официально не работающий отчим – неизвестно.

Между тем, бабушка обратилась в суд уже с другим заявлением – об ограничении родительских прав матери и отца ребенка и установлении опеки над ним со стороны бабушки. Следует отметить, что с августа прошлого года девочка живет у бабушки. Однако ее законным представителем считается мать. Она и получает пенсию девочки по инвалидности (около 16 тысяч рублей) и алименты от отца (порядка 7 тысяч в месяц). Бабушка утверждает, что с того момента, как она забрала ребенка в августе к себе, внучка ни копейки из этих денег не видела. Зато, оказавшись в комфортной для себя атмосфере, начала подтягиваться по учебе. И если в 2015 году училась на одни «тройки», то в новом учебном году стала «ударницей».

Но после недавней выписки из больницы школьница вновь оказалась в семье матери. «Ее просто обманули, – рассказывает Татьяна Путинцева. – Специалисты решили, что забрать девочку из больницы должна мать как ее законный представитель. И, привезя в Сатку, в присутствии органов опеки и попечительства передать ее непосредственно бабушке. Но девочку начали уговаривать: ты должна ехать с мамой, а мама там отдаст тебя бабушке. Девочка несколько раз переспросила: точно отдаст? Да, заверили ее. Но мать увезла ребенка к себе домой. В один из выходных дней девочка пошла в аптеку за инсулином (она диабетик) и сбежала. С тех пор она живет у бабушки».

Но всего этого оказалось недостаточно ни суду, ни чиновникам отдела опеки. Последние, по словам Татьяны Путинцевой, совершенно отказались идти на контакт с бабушкой и ее представителями. Они не раз заявляли, что у ребенка нет права решать, с кем ей жить. Подобную же позицию высказала и одна из сотрудниц уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области во время встречи с конфликтующими сторонами.

Официальная позиция детского омбудсмена несколько иная. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина заявила РИА «Новый День», что ее структура будет действовать строго в интересах ребенка. Правда, от дальнейших комментариев уклонилась. Не стали комментировать ситуацию и в аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области, куда бабушка внучки обратилась с заявлением. Хотя Маргарита Павлова, еще в статусе детского омбудсмена уже пыталась разобраться в конфликте.

В итоге 15 февраля Саткинский городской суд вынес решение по этому делу: инстанция не нашла оснований для ограничения родительских прав матери и отца девочки.

На этом, правда, история не закончилась. В начале прошедшей недели в Сатку приезжали медиаторы из аппарата по правам ребенка в регионе. И на встрече с ними было решено, что девочка останется жить с бабушкой. Однако на следующий день после встречи отчим попытался выкрасть ребенка из школы. При этом столь усердствовал, что у девочки выступили синяки. В ситуацию вмешались педагоги, и теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. А в пятницу, 3 марта, бабушка девочки получила письмо из управления социальной защиты населения Сатки, отправленное 2 марта. В письме, подготовленном, если верить указанной в нем дате, еще 15 февраля, женщину предупреждают, что она нарушает закон и удерживает ребенка. А также требуют вернуть девочку ее законному представителю – то есть матери.

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Правда, мать уже, похоже, не горит желанием видеть свою дочку. «Бабушка рассказала, что матери приостановили выплату пенсии девочки, – сообщила Татьяна Путинцева. – Она позвонила в управление соцзащиты, чтобы выяснить – почему. И заявила чиновникам, что уже не хочет видеть свою дочь, она ей не нужна». Однако возвращать девочке ее вещи и лекарства женщина, похоже, не собирается.

«Все «пекутся» о ребенке, а фактически ситуация осталась прежней, – говорит депутат собрания Саткинского муниципального района Наталья Мошкина. – Меня, знаете, что поражает? Прошло уже две недели – мать инсулин так и не отдала. Все заботятся о девочке, но только на словах».

Увы, выяснить причины жгучего желания местных чиновников заставить ребенка вернуться в семью, которой девочка боится, РИА «Новый День» не удалось. В отделе семьи управления соцзащиты лишь сообщили, что семья матери стоит у них на учете в качестве малообеспеченной. А в отделе опеки и попечительства и вовсе отказались давать комментарии, посоветовав обратиться к начальнику управления Нине Харитоновой. Однако каждый раз, когда корреспонденту РИА «Новый День» удавалось дозвониться до приемной Нины Владимировны, ее секретарь сообщала, что чиновницы нет на месте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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