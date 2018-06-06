Школьница-инвалида из Сатки, которую не могут поделить родственники, добралась до Москвы

В дело вокруг опеки над школьницей из Сатки готова вмешаться Госдума.

Как уже сообщал «Новый День», история началась в 2014 году, когда жительница Сатки подала в суд иск об установлении порядка общения с внучкой. И хотя такой порядок был установлен, женщина пожаловалась, что мать девочки (кстати, дочь заявительницы) запрещает видеться с ребенком. По словам бабушки, до семи лет внучка жила с ней, и именно ее семью она считает родной, что подтверждают и обследовавшие ребенка психологи. Но вернувшаяся жить в Сатку дочь, к тому времени повторно вышедшая замуж, все-таки забрала девочку к себе. С этого времени и испортились отношения между родственниками.

Обострился конфликт, когда в 2016 году ребенок попал в больницу в состоянии диабетической комы. Только там женщина смогла увидеться с внучкой: девочка передала ей записку, в которой умоляла забрать к себе.

Несколько месяцев школьница жила у бабушки, пока вновь не оказалась в больнице. После лечения девочку забрала мать. При этом, по словам адвоката бабушки, между родственниками была договоренность, что мать привезет ребенка в Сатку и передаст бабушке. Но этого не произошло.

В итоге в феврале 2017 года девочка убежала из семьи, целый день скрывалась, а потом пришла к бабушке. С тех пор девочка живет у нее. Мать школьницы такая ситуация категорически не устраивала. Женщина даже отказывалась передать документы ребенка, а уж о том, чтобы передать бабушке опеку над ребенком, не было и речи.

В итоге бабушка подала в суд иск о передаче ей права на опеку, а мать девочки – заявление об отобрании ребенка и возврате его в семью. В удовлетворении первого иска суд отказал, иск матери, несмотря на то, что девочка категорически отказывается возвращаться к матери и отчиму, – удовлетворил.

При этом мать ребенка уже после вступления решения суда в законную силу сначала заявила приставам, что не будет требовать его исполнения, но в тот же день передумала. После того, как «Новый День» придал эту историю огласке, ею заинтересовались столичные журналисты, и в итоге на этой неделе все ее герои приняли участие в ток-шоу на одном из федеральных каналов. В ходе передачи на сторону бабушки и внучки встала один из депутатов Государственной Думы, пообещав помочь с оформлением опеки, а также дать оценку весьма спорной позиции органов опеки Сатки и уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирине Буториной, фактически отказавших ребенку в праве выбора, с кем она хочет жить – с мамой и отчимом или с бабушкой.

Более того, после записи программы мать школьницы наконец передала организаторам ток-шоу все документы девочки, а те передали их бабушке. Правда, по словам пожилой женщины, ее дочь и в этот раз успела передумать: уже после того, как документы отдали бабушке, женщина позвонила в Москву и попросила вернуть ей переданные бумаги. Так что история, длящаяся уже четвертый год, еще далека от завершения.

Отметим, согласно информации администрации Саткинского района, мать девочки ежемесячно получает 6 тысяч 300 рублей – выплату по уходу за ребенком-инвалидом, 13 тысяч 700 рублей – пенсию девочки по инвалидности и 550 рублей – детское пособие. Из этих денег она ежемесячно тратит 4 – 6 тысяч на приобретение тест-полосок для определения уровня сахара в крови, которые, по данным чиновников, передает бабушке через специалиста отдела опеки и попечительства управления соцзащиты районной администрации. Остальные деньги остаются у матери.

Так что вопрос, с кем останется ребенок, лежит, в первую очередь, в финансовой плоскости.

Челябинск, Виктор Елисеев

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