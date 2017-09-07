Недетские разборки: на Южном Урале не могут поделить ребенка с большой пенсией

В Челябинской области продолжает развиваться скандал вокруг больной диабетом школьницы. Взрослые никак не могут решить, с кем должен жить ребенок.

Как уже сообщал «Новый День», история началась в 2014 году, когда жительница Сатки подала в суд иск об установлении порядка общения с внучкой. И хотя такой порядок был установлен, женщина пожаловалась, что мать девочки (кстати, дочь заявительницы) запрещает видеться с ребенком. По словам бабушки, до семи лет внучка жила с ней, и именно ее семью она считает родной, что подтверждают и обследовавшие ребенка психологи. Но вернувшаяся жить в Сатку дочь, к тому времени повторно вышедшая замуж, все-таки забрала девочку к себе. С этого времени и испортились отношения между родственниками.

Обострился конфликт, когда в 2016 году ребенок попал в больницу в состоянии диабетической комы. Только там женщина смогла увидеться с внучкой: девочка передала ей записку, в которой умоляла забрать к себе.

Несколько месяцев школьница жила у бабушки, пока вновь не оказалась в больнице. После лечения девочку забрала мать. При этом, по словам адвоката бабушки, между родственниками была договоренность, что мать привезет ребенка в Сатку и передаст бабушке. Но этого не произошло.

В итоге в феврале нынешнего года девочка убежала из семьи, целый день скрывалась, а потом пришла к бабушке. С тех пор девочка живет у нее, но судебные тяжбы продолжаются. Так, в настоящее время в суде лежат уже два заявления: об изъятии ребенка из семьи бабушки и об отмене решения органа опеки об отказе в передаче девочки под опеку бабушке.

Между тем, в редакцию РИА «Новый День» обратилась женщина, узнавшая себя в одной из героинь этой истории. По ее словам, она – мать девочки и стала жертвой клеветы.

Женщина категорически отрицает, что ее муж не работает, как об этом рассказывает бабушка школьницы. «Он работает, у него стажа больше 20 лет на «Магнезите», – рассказала жительница Сатки. Неправда и то, что они якобы проедают детскую пенсию, в чем ее обвиняет мать, настаивает женщина. «Я не работала – бабушка везде писала жалобы, что я не работаю, проедаю детскую пенсию, – жалуется она. – Я попыталась устроиться на работу, она опять начала писать жалобы, что я не оказываю должный уход за ребенком. Мне пришлось оставить работу. Теперь уже опять я не работаю, теперь она уже дошла до президента, написала, что я проедаю детскую пенсию».

Отрицает женщина и жестокое обращение с девочкой. При этом ссылается на отказ в возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда здоровью с ее стороны. «Даже был случай, когда бабушка писала, что ребенка избивают, – рассказывает она. – Представляете, я сама с опекой общалась. Ее возили в морг, потому что у нас в морге экспертиза проводится. Мы с дочерью ездили туда, она потом после этого очень сильно переживала, потому что в таком заведении побывала». Кстати, не так давно женщина сама подала в полицию заявление о причинении бабушкой вреда здоровью девочке.

Но самое главное – женщина настаивает, что бабушка в феврале нынешнего года украла ее дочь. «Да, она ее украла у нас с остановки, – подчеркивает собеседница агентства. – В январе от бабушки ребенок попал в реанимацию с сахарами 36. Ее выводили из комы, вообще в тяжелом состоянии ребенок был. Потом я настояла, чтобы нас увезли в Челябинск. Нас увезли в Челябинск, в областную больницу. Она там пролежала две недели, я ее забрала домой, недельку она у нас побыла дома. И потом она случайно поехала в поселок к другой бабушке, и моя мать ее украла. И все: с того времени мы ребенка не видим».

Жительница Сатки сетует, что все попытки пообщаться с ребенком оказываются тщетны: «Она не открывает дверь, понимаете. Мы ездили с приставами, с полицией. Мы подавали на то, что похищен ребенок, мы подавали на то, что она укрывает ребенка, мы подавали на то, что она причиняет вред здоровью ребенка. Она двери не открывает. Она на всех орет матом и двери не открывает. Мы обращались к уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области. Они говорят: все права у вас, идите – забирайте ребенка. Приходим: то дома никого нет, то бабушка на работе – ребенок один на ключ закрытый. Гулять – и то дочь ходит в присутствии бабушки и дедушки. Они ее караулят».

Беспокойство бабушки по поводу встречи внучки с матерью настолько велико, что она перестала пускать ребенка в школу, утверждает женщина. «В конце мая я ходила в школу, хотела увидеть свою дочь там. Уже последние недели мая ребенок школу не посещал, – рассказала она. – Опека ездила с вопросом: почему ребенок не ходит в школу? Бабушка сказала: «Она ходить туда не будет, потому что туда ходит мама». Она всячески ее от нас прячет».

За комментарием РИА «Новый День» обратился к депутату собрания депутатов Саткинского района Наталье Мошкиной.

«Впервые бабушки девочки пришли ко мне в 2015 году, – вспоминает г-жа Мошкина. – Я обратилась к Николаю Павловичу Бурматову (председатель собрания депутатов – прим. НД). Мы собрали круглый стол, обсудили. На тот момент у семьи матери были огромные долги по квартире. Председатель делал запросы, и судимость отчима подтвердилась, и то, что он не работает.

Николай Бурматов организовал встречу всех сторон с Маргаритой Павловой, занимавшей тогда должность уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Было принято решение, что девочка будет в Челябинском кризисном центре. А потом обе бабушки ребенка пришли и рассказали, что после кризисного центра, когда вроде бы все договорились, всё хорошо, девочку не дают».

Что касается «кражи» ребенка в феврале текущего года, то, по словам Натальи Мошкиной, как только девочка оказалась у бабушки, та вызвала представителей инспекции по делам несовершеннолетних. Был составлен акт, и школьница осталась у нее. При этом родителей и отдел опеки и попечительства поставили об этом в известность. «И вот началась теперь любовь мамы, – продолжает депутат. – Мама просит признать девочку психически ненормальной. Поэтому в апреле опека обязала бабушку, чтобы они шли на обследование к клиническому психологу. Бабушка пошла. Психолог направил к психиатру, а тот после экспертизы признал девочку нормальной. Дальше бабушка обращается ко мне, я в школе беру девочке учебники. Потому что горячо любящая мама ни учебники, ни одежду девочке не дала».

Не верит Наталья Мошкина и в то, что бабушка может нецензурно ругаться. «Ругаться она может, эмоционально. Но когда она ругается, у нее слезы бегут. Но чтобы она материлась, даже в критических ситуациях… Был как-то скандал в поликлинике, когда мать пришла забирать девочку. Я потом спросила у медсестер: бабушка выражалась нецензурно? Они сказали: нет, бабушка стояла, у нее истерика была, она ревела и говорила громко», – рассказывает депутат.

О том, что ребенку комфортнее живется у бабушки, говорят изменения в поведении и облике школьницы, подчеркивает Наталья Мошкина. «Я читала ее характеристику, подписанную социальным педагогом и директором школы, – рассказала она. – В ней было отмечено, что девочка стала спокойнее и стала чаще улыбаться. И по окончании учебного года у неё 50 на 50 четверок и пятерок. А всю начальную школу она закончила на тройки. Еще в школе отмечают, что девочка стала меньше пропускать по болезни. И еще, обратите внимание: все это полугодие, с февраля – ни одного приступа. Она поправилась, она выросла, она хорошо одета. Я смотрю на девочку: в новой юбочке, в новой блузочке.

Я когда была у них в семье матери, она стояла в постиранной какой-то футболке, грызла ногти, не могла поднять глаза. Она ногти сейчас не грызет. Это уверенная, красивая, стройная девочка. Знает, что на ней красивые вещи. Она улыбается, впархивает ко мне в кабинет и говорит: «Спасибо».

По словам депутата, 1 сентября девочка, как и все дети, пошла в школу – в сопровождении бабушки и дедушки. Мать и отчим на линейку в школу не пришли.

P.S. В распоряжении редакции есть копии заключения психолога школы и социальная характеристика на семью ребенка, подписанная директором и социальным педагогом учебного учреждения, а также психологические заключение о состоянии девочки, сделанное педагогом-психологом МКОУ «Детский дом-школа» Саткинского муниципального района Челябинской области. В этих документах указано, что девочка лучше себя чувствует в семье бабушки и дедушки.

P.P.S.Иск бабушки об отмене решения органов опеки и попечительства об отказе ей в опеке над внучкойи иск матери ребенка в суде Саткинского района рассмотрят 13 сентября.

P.P.P.S. Согласно информации администрации Саткинского района мать девочки ежемесячно получает 6 тысяч 300 рублей – выплату по уходу за ребенком-инвалидом, 13 тысяч 700 рублей – пенсию девочки по инвалидности и 550 рублей – детское пособие. Из этих денег она ежемесячно тратит 4 – 6 тысяч на приобретение тест-полосок для определения уровня сахара в крови, которые, по данным чиновников, передает бабушке через специалиста отдела опеки и попечительства управления соцзащиты районной администрации. Остальные деньги остаются у матери. По словам депутата Натальи Мошкиной, инсулин девочка получает бесплатно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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