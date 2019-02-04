Четыре года борьбы: на Урале школьницу-инвалида отдали бабушке

Девочка-инвалид из Сатки, от которой отвернулись чиновники, добилась передачи опеки над ней бабушке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальную бумагу о том, что ей передана опека над внучкой «на безвозмездной основе», жительница Сатки получила на минувшей неделе. Об этом сообщила депутат районного парламента Наталья Мошкина. Впрочем, заслуги чиновников в этом нет: в ноябре прошлого года девочке исполнилось 14 лет, и теперь она имеет право выбирать опекунов сама.

Напоминаем, история началась в 2014 году, когда жительница Сатки подала в суд иск об установлении порядка общения с внучкой. И хотя такой порядок был определен, женщина пожаловалась, что мать девочки (кстати, дочь заявительницы) запрещает видеться с ребенком. По словам бабушки, до семи лет внучка жила с ней, и именно ее семью она считает родной, что подтверждали и обследовавшие ребенка психологи. Но вернувшаяся жить в Сатку дочь, к тому времени повторно вышедшая замуж, все-таки забрала девочку к себе. С этого времени и испортились отношения между родственниками.

Обострился конфликт, когда в 2016 году ребенок попал в больницу в состоянии диабетической комы. Только там женщина смогла увидеться с внучкой: девочка передала ей записку, в которой умоляла забрать к себе.

Несколько месяцев школьница жила у бабушки, пока вновь не оказалась в больнице. После лечения девочку забрала мать. При этом, по словам адвоката бабушки, между родственниками была договоренность, что мать привезет ребенка в Сатку и передаст бабушке. Но этого не произошло.

В итоге в феврале 2017 года девочка убежала из семьи, целый день скрывалась, а потом пришла к бабушке. С тех пор девочка живет у нее. Мать школьницы такая ситуация категорически не устраивала. Женщина даже отказывалась отдать документы ребенка, а уж о том, чтобы передать бабушке опеку над ребенком, не было и речи.

В итоге бабушка подала в суд иск о передаче ей права на опеку, а мать девочки – заявление об отобрании ребенка и возврате его в семью. В удовлетворении первого иска суд отказал, иск матери, несмотря на то, что девочка категорически отказывается возвращаться к матери и отчиму, – удовлетворил.

При этом мать ребенка уже после вступления решения суда в законную силу сначала заявила приставам, что не будет требовать его исполнения, но в тот же день передумала. После того, как «Новый День» придал эту историю огласке, ею заинтересовались в Москве, и в итоге в июне прошлого года все ее герои приняли участие в ток-шоу на одном из федеральных каналов.

В ходе передачи на сторону бабушки и внучки встала один из депутатов Государственной Думы, пообещав помочь с оформлением опеки, а также дать оценку весьма спорной позиции органов опеки Сатки и уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирине Буториной, фактически отказавших ребенку в праве выбора, с кем она хочет жить – с мамой и отчимом или с бабушкой.

Более того, после записи программы мать школьницы, наконец, передала все документы девочки. Правда, по словам пожилой женщины, ее дочь и в этот раз успела передумать: уже после того, как документы отдали бабушке, женщина позвонила в Москву и попросила вернуть ей переданные бумаги. Но опоздала: документы уже отдали бабушке.

Но взрослые так и не смогли договориться, и окончательно вопрос с опекой решился без вмешательства посторонних и только после того, как саткинке исполнилось 14 лет – возраст, с которого ребенок может самостоятельно выбирать опекунов, согласно Семейному кодексу. Кроме того, теперь девочка может сама получать пенсию по инвалидности: пенсионные документы также оформлены, и первую выплату школьница уже получила.

Впрочем, бабушка и внучка еще не до конца спокойны за свою судьбу, ведь раньше пенсию и все пособия получила мать девочки, при этом деньгами, за исключением оплаты тест-полосок, она распоряжалась по своему усмотрению: школьница, вот уже два года живущая с бабушкой, их не видела. Теперь же деньги будут поступать девушке. И матери это может не понравится. Так что бабушка с внучкой не исключают новых судебных разбирательств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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