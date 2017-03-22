Нет повода не выпить: 22 марта может стать универсальным российским праздником / Авторская колонка Екатерины Истрицкой

Публикации за 22.03.17

Давно думаю – нужно бы наш светский календарь праздниками пополнить. Тем более что нонече «скрепление скреп» в государственно-национальном тренде. А нагромождением дат вблизи ноября – миксом Минина с Пожарским и большевистской революцией репутацию рассейскую в глазах собственного населения трудно подправить. День независимости или нацфлага тоже какие-то недооформленные – не пойми, как и что праздновать. 1 мая я бы вообще на время отменила, если бы была Дмитрием Анатольевичем. А то, того и гляди, оставшиеся в кризис без работы по разным маленьким городам трудящиеся не мирную демонстрацию – маевки организуют (к примеру, в том же Верхнем Уфалее почти 4 тысячи рабочих рук к лету будут не у дел).

Потом опять же внешние обстоятельства нужно учитывать… Отношения с Украиной, например. С североамериканскими Штатами. Плюс культурные запросы масс.

Короче, к чему это я. Весной – все знают – авитаминоз одолевает. Нужен (и очень) между 8 марта и 1 мая еще один праздничек – выходной. Предлагаю сделать таковым 22 марта. Универсальным датским выходным. Не первый год к этому дню приглядываюсь.

Угодит этот следующий после Дня поэзии и весеннего равноденствия День всем. 22 уже отмечают и День воды, и День таксиста. Воды – это неплохо. Особенно в Челябинске, где что в реке, что из-под крана течет черт знает что. Неплохо, но мало. Нужно добавить поводов для отдыха с мероприятиями.

Незабываемая украинская душегрейка

Непримиримым идейным борцам с «укропниками» будет приятно отмечать 22 марта, как день приезда в 1654 в Москву посольства Богдана Хмельницкого для определения статуса запорожских казаков в составе России. Можно бесконечно рассуждать – вспоминать, как в 17-м веке украинцы не могли справиться с татарским опустошением их территории, дозволенным поляками. И попросили – дважды и настойчиво русского царя (Романова Алексея Михалыча) принять их в русскую «банду». Сначала сам Хмельницкий просил дать ему русское подданство. Потом уже просил и за войско.

1 (11) октября 1653 года был созван Земский собор, на котором вопрос о принятии Богдана Хмельницкого с войском запорожским в московское подданство был решён в «утвердительном смысле». 8 (18) января 1654 года в Переяславле была собрана рада, на которой после речи Хмельницкого, указывавшего на необходимость для Украины выбрать кого-нибудь из четырёх государей: султана турецкого, хана крымского, короля польского или царя московского и отдаться в его подданство, народ единодушно закричал: «Волим под царя московского, православного».

А дальше-то вообще для нынешних противников Украины не история, а сдобная булка с изюмом да шоколадной глазурью: Хмельницкий и его старшины присягнули русскому правителю, а царский представитель (сам государь к новоподданным не поехал) вручил им флаг, булаву и ферезию – одежку с царского плеча и произнес витиеватую, очень дипломатичную речь, в которой указывал и на происхождение власти царей от власти св. Владимира, и представлял Киев как бывшую царскую/княжескую столицу, и подчеркивал покровительство и протекцию со стороны царя Войску Запорожскому.

Коммунистический крестный

Опять же идейным потомкам большевиков этот День придется ко двору. И по какому симпатичному интернациональному поводу!

В 1870-м год образована русская секция I Интернационала. Карл Маркс сначала принял этих эмигрантов – последователей идей Чернышевского (редакцию « Народного дела» в полном составе) в Интернационал. А потом принял и их предложение быть представителем Русской секции в Генеральном совете.

Но опять же это очаровательное событие могут отмечать и антикоммунисты: дело в том, что вся эта «Утин и Компания» марксистами не были! Они, как ни парадоксально это выглядит на фоне представления великим Карлом их интересов, отрицали учение Маркса о диктатуре пролетариата. Не видели принципиального различия между пролетарским движением, возглавляемым Интернационалом, и народными движениями в России. Не понимая сущности капиталистического развития в земледелии, члены секции считали, что в России, благодаря наличию общинного землевладения, созданы более благоприятные условия для революции, чем на Западе. Именно эти сектанты от идеологии первыми пришли к выводу, что Россия может миновать капиталистическую стадию и перейти непосредственно к социализму. А еще секционники не принимали «ошибочной» теории анархиста Бакунина. Вот против земляков с «плохими идеями» – Бакунина и Нечаева они даже оказали поддержку К. Марксу и Ф. Энгельсу (в борьбе последних с русскими беспредельщиками).

Члены той первой русской секции вообще были людьми странными – не очень понимая идеи Парижской Коммуны, – коммунаров, тем не менее, поддерживали. Согласитесь, очень «по-нашему» думали и поступали эти первые русские «интернационалисты»…

Кинофото

И как день кинозрителя можно 22 марта отмечать: в 1895 в Париже братья Люмьер устроили первый киносеанс: в специально оборудованном зале специально приглашённой публике показали первую «фильму». На белом экране кинозрители увидели всех в чёрном рабочих, выходящих с… фабрики братьев.

И для фотолюбителей 22 марта – важный день. Благодаря, кстати, все тем же неутомимым братовьям Люмьер: в 1903-м году она запатентовали растровую систему цветной фотографии «Автохром». Задумка оказалась коммерчески гениальной. В 1904 г. братья уже выпустили пластины для цветного фото под торговой маркой «Lumiere», ставшие позднее основоположниками будущего цветной фотографии.

Если кому интересно: цветоделение на фотопластинке осуществлялось растром из беспорядочно расположенных в связующем подслое каучука зёрен крахмала, окрашенных в основные цвета. Это была не первая технология «раскраски» фото, но первая позволившая делать это в относительно массовом варианте. Так вот, считается, что первая газетная фотография была напечатана именно 22 марта 1904 года в «London Daily Illustrated Mirror». Это название век назад носило издание, сейчас известное как «Daily Mirror». В нем был набран первый в мире штат фотографов – полдюжины человек, между прочим. Тогда издание лишь начинало свой путь к успеху. Газету читали в основном женщины, и в соответствии с их пристрастиями был избран способ подачи информации: занимательно, но не фривольно; серьезно, но не нудно. Именно публикация большого количества фотографий (что для прессы того времени было делом довольно редким) и помогло изданию добиться успеха и популярность у читателей.

Что или кто изображено на той первой фотографии? Мари Ротшильд в шикарном авто и новых блузке с юбкой со сногсшибательной прической…

Русско-американский синхронизм

И, конечно, прямо сегодня можно отметить столетие необъяснимого единодушия американского правительства и высшего органа русской православной церкви. 22 марта 1917-го года Святейший Синод Русской Православной Церкви выпустил послание «Всем верным чадам Русской Православной Церкви» о повиновении Временному правительству. Из богослужебной практики за сутки исчезло поминание царя и царствующего дома.

И в тот же день США первыми в мире признают Временное правительство в России…

Тем более что, отмечая сегодня дату мгновенного отречения церкви от монархии, послезавтра (как раз пятница!) можно выпить за то, что Святейший Синод уговорил таки 24 марта 1613 года Михаила Федоровича Романова принять титул русского царя…

Челябинск, Екатерина Истрицкая

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