Челябинскую спортшколу «Атлет» покидает второй инвестор

В Челябинске детско-юношеская спортшкола «Атлет» со дня на день лишится основной тренировочной базы. Уже второй частный инвестор складывает оборудование по экономическим причинам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал вокруг оптимизации челябинской спортшколы продолжается. Пока городские чиновники по-прежнему настаивают на передаче имущества ДЮСШ в оперативное управление МУ «Спортивный город», директор «Атлета» всячески обороняется от нападок недоброжелателей, выискивающих «кривые» финансовые схемы и «не исключающих коррупционную составляющую».

Последние 10 лет муниципальная школа Челябинска по силовым видам спорта развивалась на основе частно-государственного партнерства, заключая договоры аренды залов с владельцами спортивного оборудования.

Стороны подписывали соглашения о том, что днем на тренажерах, принадлежащих предпринимателям, бесплатно занимаются воспитанники школы, а по вечерам там работают платные группы, при этом деньги получают инвесторы.

Однако в середине сентября один из бизнесменов расторг договор и увез спортинвентарь из помещения на улице Карла Либкнехта, буквально оставив юных воспитанников «Атлета» в пустом зале. Напомним, позднее инвестор признался, что был вынужден увезти оборудование из-за возникшей на фоне оптимизации неопределенности. Вероятно, на такой шаг его подтолкнуло и заявление мэра Челябинска Евгения Тефтелева об отстранении от должности директора школы Сергея Цыкункова после серии пикетов, в том числе с участием несовершеннолетних.

Кстати, Цыкунков примеру коллег из других спортшкол не последовал – напрочь отказался передавать имущество «Спортивному городу», за что был привлечен к дисциплинарной ответственности. Разобраться в ситуации не помогли и областные власти. В письме южноуральского министра спорта Леонида Одера на запрос замглавы города по социальному развитию Игоря Лопаткина (скан документа есть в распоряжении РИА «Новый День») сообщается, что спортшкола «Атлет» не попадает под процесс оптимизации. «Тогда непонятно, зачем забирать наши тренировочные базы? Что, «Спортивный город», существующий пару лет, будет лучше управлять муниципальным имуществом? Это еще большой вопрос. Тогда, может, дело во мне? Но я спрашивал: ко мне, как руководителю, претензий нет», – недоумевает Цыкунков.

Отметим, сегодня еще один владелец уникальных тренажеров, он же тренер, работающий в «Атлете» с 2007 года, сообщил о своем намерении перевезти тренажеры в другую организацию. «Будет завтра работать школа или закроется, неизвестно. Меня эта ситуация напрягает, – отмечает Евгений Линяев. – Тем более, я не знаю, чем будет заниматься компания, которая сюда придет. Они говорят, что будут зарабатывать деньги, но я не хочу, чтобы для этих целей использовали мои тренажеры. Пусть сами развивают свою школу». Бизнесмен добавил, что руководитель МУ «Спортивный город» Эркин Маматов при встрече уговаривал его не увозить тренажеры и продлить договор, обещая в ближайшие месяцы закупить недостающее оборудование в пустующий зал на Карла Либкнехта, заявляя о соответствующем проекте «Единой России».

«Однако в разговоре с другим человеком на следующий день заявил, что в ближайшее время в «Атлет» нагрянут с проверкой правоохранители, такой, знаете, мягкий рейдерский захват», – отмечает Линев. Вскоре выяснилось, что в региональном отделении ЕР и слыхом не слыхивали о закупке оборудования для спортшколы «Атлет». Где «Спортивный город» отыщет деньги, чтобы укомплектовать муниципальное учреждение тренажерами, остается загадкой.

Кроме того, «атлетовцы» заявляют о непрозрачности финансовой деятельности самой структуры: «на едином сайте государственных муниципальных учреждений нет информации о закупках и сделках «Спортивного города», у нас там обозначены договор с единым поставщиком электроэнергии, закупки по сплит-системам и оснащению спортшколы видеонаблюдением».

Отметим, из-за конфликта вокруг оптимизации инвестор уже начал работать в убыток: часть клиентов, занимающихся в коммерческие часы, отказались покупать абонемент на следующий месяц из-за неуверенности в завтрашнем дне.

Согласно бухгалтерской отчетности, доход от аренды помещений за прошлый год составил 220 тысяч 480 рублей, расход – 291 199 рублей. «Разницу в 70 тысяч мы компенсировали сэкономленными в прошлом году деньгами, – рассказывает бухгалтер «Атлета». – При этом стоимость аренды помещения мы не может взять с потолка. Для определения цены квадратного метра коммерческого объекта мы ежегодно проводим независимую экспертную оценку. Соответствующий пакет документов мы направляем в КУИЗО. Именно они принимают окончательное решение».

В свою очередь, «атлетовцев» обескураживает позиция челябинских властей, планомерно губящих частно-государственное партнерство. «Я не понимаю, если в бюджете нет средств для обеспечения воспитанников спортшколы необходимым оборудованием, что плохого в нашем партнерстве с инвесторами? Еще Путин в 2012 году заявил, что частно-государственное партнерство –залог будущего регионов России, – возмущается Цыкунков. – В этом случае муниципалитет не вкладывает деньги, разделяет риски и прибыль с частным инвестором. А что происходит у нас: социально-значимый проект «Детский спорт», реализуемый в школе, с вывозом оборудования загнется, а учебный процесс остановится».

Отметим, что на словах в мэрии отнюдь не против частно-государственного партнерства. Так, именно такую схему чиновники надеются, в конечном счете, реализовать при развитии общественного транспорта, и даже периодически заявляют о интересе со стороны инвесторов не только к автобусному перевозчику, но и к предприятию электротранспорта. Однако пока один из немногих примеров частно-государственного партнерства уничтожается в угоду весьма непрозрачной «оптимизации», суть которой чиновники категорически отказываются объяснять как общественности, так и родителям и педагогам спортивной школы. Будет ли желание у инвесторов работать с властями Челябинска на фоне наглядной демонстрации последними весьма своеобразной манеры общения с местными предпринимателями – большой вопрос.

Челябинск, Юлия Димова

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