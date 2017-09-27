«Не надо душить нищетой – мы и так нищие»: уральские театралы выступили против госзаказа в сфере культуры

Деятели культуры против принятия законопроекта «О государственном (муниципальном заказе) на оказание услуг в социальной сфере».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема развития театральной деятельности в условиях рыночной экономики стала главной темой обсуждения на «Уральском театральном форуме-2017», проходящем в Челябинске в эти дни.

Напомним, суть законодательной инициативы, предложенной Минфином, сводится к тому, чтобы допустить на рынок «культурных услуг» некоммерческие организации путем передачи им на конкурсной основе части бюджетного финансирования.

Согласно законопроекту, уже в следующем году в НКО будет направлено порядка 10% бюджетных средств, выделяемых для работы культурных учреждений. В перспективе финансирование «социально-ориентированных организаций» планируется довести до 30%.

Помимо бюджета театры также будут обязаны предоставить исполнителям государственных и муниципальных контрактов собственную сцену для проведения спектаклей. В результате театральные подмостки заполонят непрофессиональные актеры.

Реформа Минфина вызвала негативный отклик в театральной среде.

«Представители министерства финансов не понимают, с чем они имеют дело, – заявляет директор Магнитогорского драматического театра Максим Кальсин, отмечая, что государство со временем полностью откажется от финансирования театров. – Русский театр, а именно, его триада по Станиславскому – опера, ТЮЗ, драма – явление уникальное. Вклад России в мировую культуру сложно переоценить. А значит, не надо устраивать тараканьи бега, не надо душить нас нищетой, мы и так нищие».

С резкой критикой в адрес авторов законопроекта обрушились и представители Союза театральных деятелей России. Зампредседателя СТД Дмитрий Мозговой считает, что сама по себе идея развития рыночных отношений путем внедрения социального заказа хорошая, но к сфере культуры априори не может быть применима, для театров, в частности, она и вовсе губительна. «Приведу банальный пример. Вот театр «Ленком». Они говорят: сейчас Марк Анатольевич Захаров будет ставить у нас спектакль – «Гамлета», он стоит 1 миллион рублей. Затем по закону надо провести конкурс, но главный критерий Минфина – кто дешевле предложит постановку, тот и выиграл. Тут появляюсь я и предлагаю поставить спектакль за 100 тысяч рублей. Выходит, я в выигрыше, но сделаю ли я лучше, чем Марк Захаров, уже никого не волнует».

Позицию театральных деятелей поддерживают и южноуральские власти. По словам замминистра культуры Челябинской области Григория Цукермана, таким образом государство пытается перенести часть бюджетных затрат в сектор регулируемой экономики, ставя сферу культуры наряду с такими услугами, как бани, прачечные, парикмахерские и похоронные бюро.

Эксперты отмечают, что в отличие от московских и петербургских театров с миллиардными бюджетами, региональные и муниципальные театры с принятием закона о госзаказе попросту загнутся. И без того учреждениям культуры, как правило, не хватает финансирования на новые постановки, оплату коммунальных услуг, зарплаты сотрудникам. При этом действующий в России «Закон о меценатстве» не позволяет в полной мере привлекать деньги благотворителей, тем самым снижая нагрузку на бюджет. «Даже с учетом того, что внебюджетное финансирование крупных театров страны, таких как Большой и Мариинский, исчисляется сотнями миллионов рублей, а совокупный бюджет театров достигает 8 миллиардов, из них лишь 1% составляют деньги благотворителей», – отмечает Григорий Цукерман. В регионах и вовсе доля средств, полученных от меценатской деятельности, занимает менее 0,1%.

Несмотря на пугающую реформу российских театров, деятели культуры смотрят в будущее довольно оптимистично.

«Театр будет всегда. Два человека собрались, начали что-то рассказывать друг другу, играть, третий на них смотрит – все это театр. Включи музыку, свет, ну, получше будет. Оформи все это в помещении – еще лучше будет. А убери все, и все равно театр будет, в отличие от того же кино», – резюмирует Кальсин. «Ведь театр существует не благодаря, а вопреки», – резюмирует Цукерман.

Добавим, в ближайшее время участники Уральского театрального форума, в числе которых помимо южноуральских властей значатся министр культуры Свердловской области, руководители департаментов культуры Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, а также руководители культурных ведомств Тюменской и Курганской областей, направят обращение председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и президенту Владимиру Путину с просьбой исключить сферу культуры из закона о госзаказе.

Челябинск, Юлия Димова

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