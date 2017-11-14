Выборы без выбора. Спецпроект РИА Новый День «Полтика для чайников»

Предвыборная кампания до сих пор не начата. На дворе ноябрь, а ещё нет ни одного зарегистрированного кандидата. «Оппозиционные» партии помалкивают: нет программ, дебатов, предвыборных обещаний. Жириновский, Зюганов, Явлинский, Миронов, ау! Вы где, красавцы? Агитируйте уже за светлое будущее, пора ведь!

Но нет, даже не думают. Один, правда, объявился, но тоже пока толком ничего не заявил. И понятно, почему: главный кандидат не разрешает. Наверное, он единственный человек в стране, который ещё не уверен, кто будет следующим президентом. А как ещё объяснить, что он до сих пор не выдвинул свою кандидатуру?

Сомневается, но в чём? В том, что изберут? Нет, конечно. Вся избирательная система работает на него, поэтому, как он захочет, так и сделает. Результат обеспечен заранее. А сомнений в праве избираться у него быть не может – он и так знает, что идти на выборы не вправе: по определению Конституционного Суда от 5 ноября 1998 г, два президентских срока составляют конституционный предел, и уже нынешний, третий, срок является незаконным. Но, как говорится, семь бед – один ответ. Если нарушил, то почему бы не сделать этого ещё раз?

И, тем не менее, он медлит. Почему?

К мнению населения он относится пренебрежительно. Но не считаться с ним не может. По крайней мере, не в этом случае. Сейчас ему нужно получить от людей согласие считать его властью. А это определяется не количеством голосов, поданных за него на выборах (это можно подделать), а количеством людей, пришедших на выборы. Если на выборы никто не придёт, значит, никто его властью и не признаёт. В этом случае он окажется нелегитимным президентом – народ его не поддержал, следовательно, он не законно избранный президент, а узурпатор, захватчик.

В принципе, он уже и так оказался в положении узурпатора, но на предстоящих выборах он может это поправить – если сумеет убедить население прийти на выборы. А вот с этим, похоже, проблема, и это и есть причина его нерешительности. На сентябрьских выборах явка избирателей была рекордно низкой, и этот момент нужно учитывать. Поэтому требуются какие-то меры, которые гарантированно повысят явку на президентских выборах. Хотя бы явку – потому что рассчитывать, что большинство будет ещё и голосовать за нынешнего президента – значит быть безнадёжным оптимистом.

Ведь для этого нужно агитировать народ за себя, а чем агитировать? Теоретически, для обоснования своей власти он должен доказывать три вещи: что он находится на своей должности законно, что он исполняет свои обязанности правильно, должным образом, и что результаты его правления великолепны, и всем от его работы стало лучше жить. И из этого должно следовать, что, поскольку он так замечательно со всем справляется, то логично выбрать его ещё раз, чтобы достичь ещё больших успехов.

Но как это доказать? Даже из простого перечисления этих пунктов видно, насколько это трудная задача. Законно или незаконно он сейчас находится у власти, для большинства – не особо важно, хотя на самом деле имеет значение. Но вот текущее положение дел в стране и ожидаемое ухудшение жизни заметно всем и важно для всех. И не может нравиться никому. Все предыдущие обещания оказались пшиком. Текущие утверждения о росте экономики тоже опровергаются жизнью. Когда официально заявляется, что зарплаты растут, это вызывает всеобщее несогласие и возмущение. Всем всё понятно. Приятных надежд на будущее у людей нет – но тогда зачем такой президент? Зачем поддерживать его кандидатуру?

Ему, конечно, так и так нужно «избираться». И обязательно «победить». В ином случае последствия будут фатальными – и для него, и для его ближайшего окружения. И ему сейчас не до страны – своя рубашка ближе к телу. Он занимается вопросами самосохранения. Но создать иллюзию выборов необходимо. И обставить всё нужно максимально правдоподобно и убедительно. Потому, что есть Запад.

В случае неудачи ко всем сложностям во взаимоотношениях с западными странами добавится фактор нелегитимности. Запад, ссылаясь на низкую явку, может отказаться признать выборы состоявшимися, а президента – избранным. И как тогда быть? Никакая официальная деятельность российского государства в этом случае не будет считаться законной. Точней, президент и высшие чиновники государства не будут признаваться таковыми. Их будут считать просто частными лицами. Да ещё и незаконно удерживающими власть. Работа государства будет парализована, международные связи окажутся разорванными (скорей, замороженными), и к нынешней власти будет предъявлено требование уйти – а это требование мирового сообщества, а не покорного населения России.

С этим придётся считаться – это международное право и вытекающая из него международная политика. Пренебречь этим руководство России уже пыталось, и в результате получило потерю репутации, сложности во внешней политике, частично, политическую изоляцию, ослабление своей экономической позиции в мире.

Запад показал, что смотреть сквозь пальцы на нарушение права он не будет, но пока ещё надеется объяснить руководству России, что ему самому невыгодно пренебрегать правом. И если раньше официальной реакцией на это были утверждения в духе «санкции нам не страшны» и «не смешите наши Искандеры», то теперь никому уже не смешно. Видимо, объяснение понемногу доходит.

Поэтому высокая явка обязательна – недаром Кремлём было выдвинуто требование обеспечить 70% голосов при 70% явке. Правда, непонятно, как это сделать. И что делать, если не получится (а так и будет, судя по всему), тоже неясно. И, видимо, сейчас они это и выясняют, отсюда и задержка.

А что касается самовыдвижения кандидатов, происходящего в последнее время, – то это интермедия, призванная заполнить пустоту. Прежде всего, она должна замаскировать тот факт, что предвыборная кампания до сих пор не проводится.

Людям, которые не следят за событиями, может показаться, что эта кампания уже идёт: кандидаты – вот. Они что-то говорят, к чему-то стремятся, призывают – то есть всё, как положено. А то, что эти кандидаты не зарегистрированы, из виду упускается. А ведь без регистрации они не кандидаты – мало ли кто как себя называет.

Для регистрации необходимо произвести определённые действия, пройти определённые процедуры, например, набрать достаточное количество сторонников и собрать с них подписи в поддержку своей кандидатуры. И это достаточно сложное дело – просто по желанию выполнить его невозможно. Поэтому можно уверенно говорить, что из уже известных самовыдвиженцев ни один не сможет собрать достаточное количество подписей, и кандидатами они не станут. Это фэйковые фигуры.

Другая задача – привлечь внимание к выборам, стимулировать интерес, пробудить желание в них участвовать. Подойдёт любая причина, по которой люди пойдут на избирательные участки, даже протест. Поэтому Ксения Собчак говорит вот это: «Люди, которые будут отдавать голос мне, будут голосовать не за меня, а против Путина и его системы. И если таких людей будет много, это может перевернуть ситуацию, это приведёт к большим изменениям».

Тут главное: «если таких людей будет много», – то есть она работает на повышение явки под предлогом протестного голосования. Становиться президентом она не собирается. И тут всё логично: ведь если вдруг голоса отдадут за неё, поменяется ли президент, сменится ли власть? Нет, конечно. Во-первых, никто ей власть не отдаст, а во-вторых, она её не удержит – элементарно, она к этому не готова. Потому и не хочет.

А остальные «кандидаты»? Беркова-президент, Панин-президент – тут не о чём говорить: спектакль, шоу, иллюзия предвыборной кампании, и ничего больше. Кстати, каждый из них может сказать: «Люди, которые будут отдавать голос мне, будут голосовать не за меня, а против Путина и его системы». Достаточно ли этого, чтобы идти голосовать? За кого из них? Они все одинаковые, и у всех слова ничего не стоят.

Такой «протест» не имеет смысла, потому что в этой президентской кампании важна только явка – количество пришедших на избирательные участки. Сам исход выборов определяется в Кремле, и никакой другой вариант без решения Кремля не пройдёт, а высокая явка поможет изобразить всенародную поддержку и одобрение политики правящего режима.

По сути, выборами это называть нельзя – только имитацией. И участием в этой имитации изменить положение в стране невозможно. Наоборот, это сработает на укрепление режима. Поэтому настоящий протест будет выражаться в отказе от голосования. По разным причинам, часть населения голосовать всё равно будет. Тем , кто против, остаётся понижать явку личным неучастием.

Идея этого отказа заключается не в том, чтобы не допустить повторного избрания нынешнего президента, а в том, чтобы, насколько возможно, подорвать его легитимность, и тем самым ослабить позиции власти в целом. Международному сообществу для принятия решений нужны основания – нужны факты, ссылаясь на которые, оно может предпринимать определённые действия. Отказ значительной части населения признавать легитимность российской власти станет одним из таких оснований.

Челябинск, Сергей Ясинский

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