Южноуральская туристка сорвалась с 20-метровой скалы в Грузии

Жительница Магнитогорска упала с отвесной скалы на отдыхе в Тбилиси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несчастный случай с 30-летней туристкой произошел в период новогодних каникул.

По словам родных, 3 января Елена оступилась в горах и упала с 20-метровой скалы. Пострадавшую госпитализировали в местную клинику.

«У неё множественные переломы, гематомы, контузия легкого, – поделилась сестра туристки в соцсетях. – Ей сложно дышать самостоятельно: помогает подключенный аппарат с кислородом. Её мучают жуткие боли и последствия от различных препаратов (обезболивающие, наркотики, антибиотики».

За 11 дней лечения и многочисленные обследования грузинские врачи выставили семье пациентки счет в размере 5 тысяч долларов.

Еще порядка 7 тысяч долларов необходимо для транспортировки пострадавшей в Россию.

Согласно прогнозам врачей, восстановиться туристка сможет не ранее, чем через 2-4 месяца.

«Посольство РФ нам в помощи отказало. Страховки нет, – резюмирует автор сообщения, публикуя справку о состоянии здоровья туристки. – Сердечно прошу помощи, если не финансово, то репостом этой записи или советом. Возможно кто-то проходил через подобное и может помочь необходимой информацией».

Родственники пострадавшей уже направили обращение в министерство здравоохранения РФ. В настоящий момент они также готовятся передать документы в региональный минздрав.

Напомним, похожий случай на тайском курорте осенью прошлого года произошел с туристкой из Челябинска. Спускаясь с горы на велосипеде, женщина упала и сильно ударилась головой. Пострадавшая около месяца пролежала в тайской клинике, после чего пациентку за бюджетные средства транспортировали на родину. В настоящий момент женщина продолжает лечение в областной клинической больнице Челябинска. На днях пациентка начала дышать самостоятельно.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.01.18

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