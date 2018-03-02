На трассе М5 под Чебаркулем столкнулись две фуры: есть погибшие

В Челябинской области дальнобойщик погиб в столкновении с фурой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, смертельная авария произошла накануне в 22:35 на 1832 километре автодороги «Челябинск – Москва» в Чебаркульском районе.

По предварительным данным, 35-летний житель Пензы, управляя большегрузом MAN, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутно следовавший грузовик DAF с полуприцепом. За рулем второго автомобиля находился 53-летний житель Астрахани. От удара на проезжую часть высыпались коробки с овощами, перевозимыми в одном из грузовиков.

От полученных травм виновник аварии скончался на месте. Установлено, что в прошлом году мужчина 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

«Инспекторы ГИБДД отмечают, что данный участок автотрассы не является местом концентрации ДТП», – сообщают в силовом ведомстве.

Между тем, за последние трое суток на трассе М5 произошло уже три смертельных аварии с участием большегрузов.

Напомним, вечером 27 февраля на 1546 километре трассы в Иглинском районе Башкирии столкнулись микроавтобус Mercedes Spring, следовавший по маршруту «Уфа – Усть-Катав» и грузовик MAN с прицепом. В результате происшествия 8 пассажиров, а также водитель микроавтобуса погибли, еще 3 госпитализированы.

А утром 28 февраля на трассе М5 под Миассом произошла авария с пятью автомобилями. В результате столкновения двух фур и трех легковушек два человека скончались до приезда машин скорой помощи. ДТП спровоцировало крупный затор на федеральной трассе: проезд большегрузов запретили, для легковых авто организовали реверсивное движение.

Челябинск, Юлия Димова

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