В Челябинске исчезают автобусы – осталось всего несколько десятков

Жители Челябинска заявили об отсутствии автобусов сразу на нескольких маршрутах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за нехватки подвижного состава в городе прекратили работу маршруты №18 и №81. Об этом сообщили сегодня на странице «Подслушано Челябинский транспорт» в социальных сетях.

Кроме того, на маршруте №17 замечен лишь один автобусов, который работает «по одному выходу», дополнили горожане. Впрочем, до недавнего времени и на маршруте №18 работала только одна машина.

Челябинцы заявили о резком ухудшении работы муниципального транспорта. «В Ленинском районе теперь один 66-й тащит, остальные вымерли», – посетовал один из горожан. «Да не только в Ленинском, а во всем городе, – ответили ему. – Тащат только 4-ка и 64-й. И немного 31-й и 66-й. А лет 5 назад было много, по сравнению с настоящим временем, маршрутов».

Подтверждают слова челябинцев и данные специализированных форумов. Так, на одном из них указано, что в настоящее время на линии работают 92 машины, а на другом говорят, что ежедневно используется и вовсе не более 80 автобусов. При этом, по словам некоторых горожан, простаивающий подвижной состав даже не пытаются ремонтировать. «Да сейчас, судя по всему, даже ПАЗики перестали ремонтировать, включая те, что 2015 года выпуска, уже не одну неделю их нет на линиях», – сообщают горожане.

Не исключено, что это связано с финансовыми трудностями ООО «Общественный городской транспорт». Напомним, с января предприятие прекратило своевременную выплату заработной платы свои работникам: они получают жалованье частями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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