Власти Челябинска перестали контролировать муниципальный транспорт

В мэрии Челябинска махнули рукой на муниципальный транспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне сообщений о нехватке подвижного состава, появившихся в социальных сетях Челябинска на минувшей неделе, чиновники начали «путаться в показаниях» и не смогли ответить на вопрос, сколько же автобусов в настоящее время действует на муниципальных маршрутах.

По словам главы города Евгения Тефтелева, в настоящее время в городе задействованы 150 автобусов. Однако еще неделю назад начальник управления транспорта Роман Болотов говорил о 100 автобусах. На специализированных же форумах и вовсе идет речь о 78-92 машинах.

Впрочем, мэр Челябинска уже как о само собой разумеющейся ситуации говорит о замещении муниципального перевозчика частными, которым передаются направления, обслуживавшиеся ранее «Челябавтотрансом». Только в таком случае можно довести количество автобусов до заявленных градоначальником полутора сотен. Ведь, к примеру, у Первой транспортной компании автобусов большой вместимости насчитывается более 30. И именно она чаще всего «перехватывает» муниципальные маршруты.

Не исключено, что подобная схема куда больше устраивает как руководство ООО «Общественный городской транспорт», так и мэрию, нежели необходимость добиваться вывода на линию 200 машин, как обещали городские власти в конце 2017 года.

А чтобы нехватка подвижного состава не очень бросалась в глаза, под девизом оптимизации маршрутной сети целые районы остаются без автобусного сообщения. Так произошло с Ленинским районом после того, как на минувшей неделе был отменен маршрут №81, следовавший от завода «Сигнал» до ЮУрГУ. Теперь на весь Ленинский район остался лишь 66-й автобус. Но он территориально охватывает лишь пятую часть района, если не меньше.

Евгений Тефтелев по привычке объясняет это стремлением убрать дублирующие направления. Но все дело в том, что 81-й автобус к таким не относится: лишь незначительный отрезок его пути дублировался трамвайным и троллейбусным сообщением.

Но это, похоже, не слишком заботит мэрию, как и углубляющийся кризис муниципального транспорта, в котором продолжают увязать уже новоучрежденные перевозчики – ООО ОГТ и ООО ЧелябГЭТ. Иначе вряд ли г-на Тефтелева удовлетворило бы объяснение директором ЧелябГЭТ Александром Павлюченко причин появления многомиллионной задолженности перед «Челябэнергосбытом»: якобы, в январе упала выручка из-за новогодних каникул. Объяснение весьма странное.

Во-первых, почему в праздничные дни, когда люди едут друг к другу в гости, посещают новогодние представления и прочее, а не ограничиваются поездкой «туда-обратно» на работу и домой, столь обязательно должен был сократиться пассажиропоток?

Во-вторых, аккурат перед этими самыми каникулами «ЧелябГЭТ» перекроил расписание электротранспорта, сократив число рейсов, объяснив это как раз предстоящими затяжными выходными. А значит, и затраты на электроэнергию должны были сократиться.

Наконец, в-третьих, новогодние каникулы существуют не первый год, и кто мешал руководству муниципального перевозчика учитывать этот факт при формировании финансового плана на первые месяцы 2018 года? Интересно будет проследить и дальнейшее развитие ситуации. Ведь в российском календаре практически ежемесячно бывают «красные» дни календаря. Не возникнет ли задолженности по итогам марта, в котором рабочих дней будет 20 против 16-ти в январе? Или по итогам мая?

И не закончится ли все очередным повышением стоимости проезда? Аргументы муниципальные перевозчики уже копят: долг перед «Челябэнергосбытом» – у «ЧелябГЭТа» (по состоянию на конец прошлой недели из 23 миллионов рублей за январь компания выплатила лишь 10 миллионов), проблемы с выплатой заработной платы – у ОГТ (с января сотрудники предприятия получают жалованье «частями»).

На этом фоне уже практически забыли об инициативе городских властей предусмотреть возможность безналичного расчета в муниципальном общественном транспорте. Градоначальник так и не смог ответить, когда же она появится у челябинцев, пообещав, что она-таки появится. Говорят, что обещанного три года ждут. Три месяца уже почти прошли (безналичные расчеты обещали запустить в середине декабря прошлого года).

Челябинск, Виктор Елисеев

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