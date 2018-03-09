«Расправиться на месте»: Челябинск оклеили листовками с призывом к убийству одного из лидеров «СтопГОКа»

В Челябинске появились листовки, обвиняющие одного из лидеров «СтопГОКа» в педофилии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», противники экологического движения «СтопГОК», выступающего против строительства Русской медной компанией в десятке километров от Челябинска Томинского горно-обогатительного комбината, прибегли к очередной провокации. На сей раз они решили воспользоваться нашумевшей историей с регулярными изнасилованиями воспитанников детского дома-интерната.

В ночь на 9 марта в различных районах города появились, по меньшей мере, десятки листовок, обвиняющих одного из лидеров «СтопГОКа» Сергея Белогорохова в изнасиловании школьницы. При этом на провокационной листовке напечатана фотография эко-активиста, подписанная «дядя Сережа» – именно так называли насиловавшего их педофила воспитанники детского дома.

Примечательно, что авторы листовки советуют при обнаружении «СтопГОКовца» не сообщать об этом в полицию, а «расправиться на месте», фактически призывая к убийству.

Отметим, что это далеко не первая провокация в отношении активистов движений, выступающих против строительства Томинского ГОКа. Так, осенью прошлого года был задержан другой активист «СтопГОКа» Гамиль Асатуллин, бросивший на территорию строительной площадки бутылку с зажигательной смесью. С самого начала в экологическом движении заявили, что их соратник стал жертвой провокации.

Кроме того, еще ранее обвинения в уголовном преступлении в качестве слухов распространяли и в адрес лидера движения «Большой Челябинск» Юрия Черкасова, также активно выступающего против строительства Томинского ГОКа.

Напомним, ранее один из эко-активистов Челябинска заявил, что готовится компания по дискредитации экологических общественных движений Южного Урала, которая начнется сразу после 18 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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