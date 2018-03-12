В ход пошла чернуха: в Челябинске усиливается давление на противников Томинского ГОКа

На Южном Урале устроили травлю активистов движения «СтопГОК».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении минувших двух недель лидеры общественного движения, выступающего против строительства Русской медной компанией в десятке километров от города-миллионника Томинского горно-обогатительного комбината, подвергались жесткому прессингу.

Напомним, первым об этом заявил экологический активист Сергей Белогорохов: в ночь на 9 марта в различных районах города появились листовки, авторы которых обвиняли эколога в педофилии и призывали расправиться с ним на месте, не впутывая полицию. Позже же стало известно, что оскорбительная надпись появилась рядом с дверью еще одного лидера «СтопГОКа» Василия Московца. По словам эко-активиста, сама надпись появилась 2 марта. После этого в течение недели ее не стирали в ожидании визита полицейских, обещавших зафиксировать граффити. Однако стражи порядка так и не смогли уделить толику своего драгоценного времени жалобе члена координационного совета движения «СтопГОК». «Так и не дождавшись полиции, 8 марта я закрасил надпись, – рассказал Василий Московец. – Это было уже просто смешно, да и перед соседями неудобно».

Однако сама травля, как оказалось, началась еще в конце февраля, когда анонимы начали распространять листовки, порочащие репутацию Ирины Московец – бывшей жены эко-активиста, работающей мировым судьей в Копейске. А 7 марта обвиняющие надписи появились на здании суда, где она работает.

По всем этим фактам сейчас ведутся доследственные проверки. Однако об их ходе экологам ни полиция, ни СКР не рассказывают. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области РИА «Новый День» также не смогли сообщить новой информации. «Все заявления зарегистрированы, проводится проверка, – рассказали в ведомстве. – Но пока никаких новостей нет».

Между тем, среди активистов движения «СтопГОК» не наблюдается и намека на растерянность. «Агония... Развязка близко?!» – отреагировали в экологической организации. «Враги психуют, нападают, значит, усилия СтопГОКовцев попадают в цель, СтопГОКвцев боятся и ищут способы воздействия», – делают вывод горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.03.18

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