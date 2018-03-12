В Челябинске заявили, что сотрудников общественного транспорта вынуждают идти на выборы

Сотрудники одного из муниципальных предприятий Челябинска рассказали о принудительном вызове на работу в день президентских выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобная информация с упоминанием ООО «Общественный городской транспорт» появилась сегодня утром в социальных сетях в группе «Подслушано: Челябинский транспорт».

«Всем доброго дня! – написал челябинец, решивший себя не называть. – У меня такой вопрос – всех ли работников транспорта заставляют голосовать принудительно? Вот, в ОГТ принуждают, чтоб в свой выходной приехали все на работу, и оттуда их повезут в Сосновский район голосовать».

В самом муниципальном предприятии это категорически опровергают. «Эта информация не соответствует действительности, поскольку нет ни подобных объявлений, ни приказа по этому поводу», – заявили РИА «Новый День» в приемной перевозчика.

Между тем, сегодня на аппаратном совещании администрации Челябинска начальник городского управления транспорта Роман Болотов рассказал о возможном увеличении числа и частоты рейсов общественного транспорта в день выборов президента России, 18 марта. Могла ли подобная информация трансформироваться в слухи о принудительном голосовании или, наоборот, является просто легитимизацией планируемой «организованной экскурсии» сотрудников ОГТ на избирательные участки Сосновского района, остается только догадываться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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