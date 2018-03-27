«Дети важнее войн и стерхов»: в Челябинске почтили память погибших в Кемерове (ФОТО)

Челябинцы почтили память жертв трагедии в ТРЦ «Зимняя Вишня».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня вечером горожане пришли возложить цветы и поставить свечи к памятнику «Орленок» на Алом поле. Погибших во время пожара в ТРЦ «Зимняя Вишня» почтили минутой молчания.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя Вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе детей. Между тем, в Следственном комитете России сообщили, что получили заявления родственников о пропаже 67 человек.

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура. Однако мемориальные акции в различных городах России продолжаются уже второй день.

Завтра, 28 марта, мемориальное шествие «Тишина» в память погибших в кемеровском ТРЦ пройдет по челябинской Кировке. Начало акции в 16:00 у кинотеатра «Знамя».

Челябинск, Евгений Полак

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