Организованно и молча: в Челябинске состоялось мемориальное шествие «Тишина» (ФОТО)

В Челябинске состоялось мемориальное шествие «Тишина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более тысячи горожан в память о погибших в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» молча прошли по пешеходной части улицы Кирова от кинотеатра «Знамя» до оперного театра.

В завершение акции челябинцы устроили импровизированный мемориал, сложив цветы, игрушки и выставив свечи на декоративном бордюре.

В небо были выпущены десятки белых шаров.

Стоит отметить, что у акции не было режиссеров – горожане сумели быстро самоорганизоваться и проявили редкое для нынешнего времени единодушие.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя Вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе детей.

Челябинск, Евгений Полак

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