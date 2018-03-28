Ушли на «каникулы»: пожарную безопасность в южноуральских ТРК не проверяли три года

Торгово-развлекательные комплексы Челябинской области три года не проходили проверки обеспечения пожарной безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет на плановые мероприятия пожарного надзора был введен с 1 января 2016 года и распространялся на все субъекты малого предпринимательства.

Отсутствием государственного контроля законодатели надеялись снизить нагрузку на малый и средний бизнес, при этом ответственность за соблюдение норм пожарной безопасности возложили на собственников ТРК. Отметим, развлекательные комплексы с количеством людей, превышающим 200 человек, относятся к категории значительного риска.

По данным представителей южноуральского МЧС, в 2015 году после пожара в одном из ТРК Казани, были проверены более сотни торговых комплексов и предприятий Челябинской области. Во всех случаях были выявлены нарушения пожарной безопасности: не срабатывали системы оповещения и автоматического пожаротушения.

Надзорные «каникулы» должны были продлиться до конца текущего года, однако после кемеровской трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» масштабные проверки торговых комплексов и развлекательных центров страны инициировала Генпрокуратура РФ. В пресс-службе южноуральского надзорного ведомства заявили, что соблюдение законодательства о пожарной безопасности будут проведены с привлечением специалистов главного управления МЧС России по Челябинской области.

На первоначальном этапе планируется проверить более 40 торгово-развлекательных комплексов Южного Урала. Первые 16 – в Челябинске. Предварительные результаты надзорных мероприятий обещают озвучить 4 апреля на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание началось на последнем этаже здания, где располагались кинозалы и детские игровые площадки. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Челябинск, Юлия Димова

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