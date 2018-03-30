Все на продажу: Минприроды готово раздавать лицензии на месторождения всем желающим

В Минприроды России продолжают раздавать российские недра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр природы и природных ресурсов России Сергей Донской заявил о планах по дальнейшему упрощению доступа коммерсантов к полезным ископаемым.

По мнению чиновника, это должно повысить инвестиционную привлекательность недр. Так, в 2018 году Минприроды планирует инициировать внесение в законодательство ряда поправок, позволяющих вынести геологическое изучение участков недр во внутренних водах и территориальном море в самостоятельный вида недропользования; предоставлять право пользования участком недр единственному участнику аукциона и так далее.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, г-н Донской уверен, что «эти меры позволят минерально-сырьевому комплексу остаться надежной основой для планов по увеличению темпов роста ВВП выше среднемировых (3,9%) и сферой привлечения инвестиций, которые должны составить 25% – 30% в структуре ВВП».

Кроме того, министерство продолжит работать над установлением возможности изъятия земельных участков для целей недропользования через проектную документацию. Внесения такого изменения в порядок изъятия земельных участков уже на протяжении нескольких лет добиваются представители добывающих предприятий, жалуясь на непомерные, по их мнению, аппетиты собственников участков при выкупе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.03.18

Лихач, устроивший смертельное ДТП со «скорой» под Магнитогорском, отправится в колонию. / Челябинск вошел в ТОП-5 городов с самой дешевой вербой. / Испугались: копейские перевозчики снизят цены на проезд в маршрутках. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»