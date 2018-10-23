Жители Озерска отстояли школу: городские власти передумали лишать МБОУ СОШ № 21 самостоятельности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках оптимизации системы образования мэрия Озерска решила слить три учебных заведения в одно: к школе №25 планировалось присоединить СОШ №21 и СОШ №22. Причем, у школы№21 предполагалось забрать здание, переведя учеников и учителей на площади СОШ №25.

Это решение чиновники объяснили тем, что в связи с демографическими проблемами число школьников сокращается, и часть площадей, занятых СОШ №21, простаивает без дела.

Решение городских властей вызвало возмущение горожан, тем более, что многие ученики перешли в школу №21 как раз из школы №25, и возвращаться обратно они желанием не горят. Тем более что состояние здания этого учебного заведения гораздо хуже, чем у закрываемоцй школы:

«Ещё в 2010 году писали, чтобы обратили внимание на 25-ю школу: в дырах линолеум, плиты ходят, крыша течёт, зимой холодно и т.д.», – пишут озерчане в соцсетях.

«Школа №21 сейчас базируется в здании по улице Матросова. Здание в неплохом состоянии, ведь не так давно в нем находился физико-математический лицей. Со слов товарища Ланге после реорганизации «здание будет стоять закрытым» (фраза взята из Озерского новостного сайта). Как считаете, долго оно будет «стоять закрытым»? И для чего немаленькую школу надо выгонять из нормального здания и «реорганизовывать»?» Тут же были выдвинуты версии, для чего это надо:

«Замечательно! В нормальном здании будет сидеть учебный центр ПО «Маяк», а детей отправят в разваливающуюся 25-ю школу...»

Учитывая широкой общественный резонанс, власти Озерска пересмотрели свое решение: школа №21 останется самостоятельным юрлицом. Школа №22 войдет в состав школы №25 де юре, но останется на прежних площадях (это образовательное учреждение расположено в поселке Татыш, и родителям совсем не улыбается возить детей на учебу в расположенный в 18 километрах Озерск).

Озерск, Ольга Арсентьева

Озерск. Другие новости 23.10.18

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