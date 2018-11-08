Чиновники Озерска «выгнали» учителей и родителей на акцию протеста

В Озерске продолжается конфликт вокруг школы №22, которую хотят ликвидировать как юридическое лицо.

Как сообщал уже «Новый День», конфликт вокруг объединения трех школ разгорелся в Озерске в начале октября. Мэрия южноуральской запретки приняла решение о слиянии школ №21, №22 и №25 под крышей последней.

Однако родители учащихся выступили категорически против. Озерчан возмутило, например, намерение чиновников перевести учащихся из достаточно комфортного здания СОШ №21 в «разваливающееся», по их словам, здание школы №25. В итоге чиновникам не удалось убедить горожан в необходимости ликвидации школы №21 как самостоятельного юридического лица. И они отступили.

А вот на присоединении к СОШ №25 другого учебного заведения – школы №22, расположенной в поселке Татыш, чиновники продолжают настаивать, объясняя решение низкой наполняемостью школы. Но обещают учителей не сокращать и сохранить учебный процесс в том же здании.

Однако ни педагоги, ни родители чиновникам не верят.

«Свое решение администрация города мотивирует тем, что из-за малого количества учащихся школа недополучает финансирование, необходимое на выплату заработных плат учителям. Начальник управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова утверждает, будто с просьбой о соединении двух школ к ней обращались сами родители учащихся 22 школы, хотя это не так, – рассказывают представители инициативной группы родителей. – На сегодняшний день в школе поселка Татыш обучается 182 ученика. Больше половины из них являются учащимися кадетских классов. Многие из них приезжают в школу из соседнего поселка Новогорный, многие – из самого Озерска (15 км)».

Родители уверены: с уходом нынешнего директора Андрея Амурского, и создавшего в школе кадетские классы, большинство учеников уйдут в другие школы, число же татышских детей настолько мало, что из-за них не будут содержать целое здание, школу попросту закроют.

Однако городские власти настаивают на своем: сегодня стало известно об увольнении Амурского. Сотрудники школы и родители учеников намерены 10 октября провести акцию против этого решения. Городские власти митинг согласовали.

Озерск, Ольга Арсентьева

Озерск. Другие новости 08.11.18

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