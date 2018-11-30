В Челябинске пройдут акции против оптимизации школ

В Челябинске пройдут массовые пикеты против оптимизации школ.

«Первый пикет состоится в воскресенье, 2 декабря, на Алом поле с 11 до 12 часов, второй пикет пройдет в сквере имени Андреевского возле перекрестка улиц Худякова и Воровского с 12 до 14 часов. Администрация Челябинска уведомлена о проведении протестных акций», – сообщили РИА «Новый День» организаторы.

Главная цель: проинформировать общественность о губительности объединения школ.

В числе прочего, будет поднят вопрос о судьбе школы №22 в поселке Татыш Озёрского городского округа. Возмущенные возможным закрытием школы родители и педагоги тоже примут участие в пикетах.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре 2018 года озерская городская администрация приняла решение о реорганизации школы № 22 – слиянии её в одно юридическое лицо с двумя другими школами. Родители и педколлектив полагают, что это приведет к фактическому закрытию школы и разрушению сложившихся в ней традиций патриотического воспитания.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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