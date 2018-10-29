Жители Озерска готовы выйти на улицу из-за слияния школ

Родители учащихся озерской школы не поверили заверениям чиновников.

Как сообщал уже «Новый День», конфликт вокруг объединения трех школ разгорелся в Озерске в начале октября. Мэрия южноуральской запретки приняла решение о слиянии школ №21, №22 и №25 под крышей последней.

Однако родители учащихся выступили категорически против. Озерчан возмутило, например, намерение чиновников перевести учащихся из достаточно комфортного здания СОШ №21 в «разваливающееся», по их словам, здание школы №25. В итоге чиновникам не удалось убедить горожан в необходимости ликвидации школы №21 как самостоятельного юридического лица. И они отступили.

А вот на присоединении к СОШ №25 другого учебного заведения – школы №22, расположенной в поселке Татыш, чиновники продолжают настаивать.

Впрочем, в администрации заверили, что занятия продолжатся в прежнем здании: речь идет лишь о слиянии де-юре, с ликвидацией юридического лица и сокращением административных штатных единиц. Но именно против этого и выступают горожане.

«Свое решение администрация города мотивирует тем, что из-за малого количества учащихся школа недополучает финансирование, необходимое на выплату заработных плат учителям. Начальник управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова утверждает, будто с просьбой о соединении двух школ к ней обращались сами родители учащихся 22 школы, хотя это не так», – рассказывают представители инициативной группы родителей.

Заверениям же о сохранении здания за школой озерчане попросту не верят. Дело в том, что помимо обычных классов в учреждении действуют кадетские. И включение школы в кадетское движение – заслуга нынешнего его директора Андрея Амурского, предложившего открыть кадетские классы в 2013 году, заявляют сотрудники учреждения. «На сегодняшний день в школе поселка Татыш обучается 182 ученика. Больше половины из них являются учащимися кадетских классов. Многие из них приезжают в школу из соседнего поселка Новогорный, многие – из самого Озерска (15 км)», – говорят представители инициативной группы родителей.

Однако с уходом нынешнего директора кадетское движение распадётся, ученики-кадеты покинут школу, беспокоятся горожане. При этом, по словам родителей, часть учеников уже открыто заявили, что после увольнения Андрея Амурского уйдут учиться в другие школы. Число же татышских детей настолько мало, что из-за них не будут содержать целое здание, уверены озерчане. Школу попросту закроют.

Противники такого сценария 9 ноября намереваются устроить акцию протеста.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.10.18

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