Они его тоже искали: у Василия Комлева, выброшенного на улицу работодателем, нашлись родственники

У Василия Комлева, выброшенного на улицу работодателем, нашлись родственники.

Как уже сообщал «Новый День», искать родных 72-летнего мужчины, оказавшего без жилья и средств к существованию, начала молодая жительница Адыгеи. Старик зашел в парикмахерскую, где работает девушка, погреться, и рассказал, что работал на стройке, но заболел, и работодатель отвез его на свою дачу, поселили в сарае и уехал.

У мужчины не оказалось документов, он выглядел очень истощенным и не мог есть. С помощью республиканского Минздрава его удалось положить в больницу. Сейчас Василия Комлева готовят к операции.

Между рем, жители Адыгее бросили клич в соцсетях с просьбой помочь найти родственников мужчины – это необходимо, чтобы подтвердить его личность и восстановить документы.

Сам Василий Глебович рассказал, что родился в селе Черное рядом с городом Миасс в Челябинской области. Там у него остались старшая сестра и младший брат.

После публикации этой истории в СМИ, с девушкой, приютившей старика, связалась жена того самого младшего брата, живущего в Миассе. Оказалось, что родственники пытались разыскать Василия Глебовича, но им сообщили, что он пропал без вести.

В ближайшее время миасцы свяжутся с полицией Тахтамукайского района Адыгеи, чтобы ускорить процесс восстановления документов.

«Всем огромное спасибо! Нашелся дед», – сообщила в сети Instagram Анастасия Бреусова, занимавшаяся судьбой Василия Комлева.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.11.18

Прорыв экономики по указу Путина под большим вопросом: экономисты прогнозируют только слабый рост. / «Просто бросили умирать!» На Южном Урале ищут родственников старика, выброшенного на улицу работодателем (ФОТО). / ММК завершил реализацию масштабного водоохранного проекта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»