Полиция заявила, что человека с данными южноуральца, брошенного умирать в Адыгее, не существует

Полиция не смогла найти старика, выброшенного умирать в Адыгее, ни в одной базе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 72-летний Василий Комлев находится в тяжелом состоянии после четырехчасовой операции. Об этом рассказала приютившая его жительница Адыгеи.

Напомним, старик зашел в парикмахерскую, где работает девушка, погреться, и рассказал, что работал на стройке, но заболел, и работодатель отвез его на свою дачу, поселил в сарае и уехал.

У мужчины не оказалось документов, он выглядел очень истощенным и не мог есть. С помощью республиканского Минздрава его удалось положить в больницу. Между тем, жители Адыгее бросили клич в соцсетях с просьбой помочь найти родственников мужчины – это необходимо, чтобы подтвердить его личность и восстановить документы.

Сам Василий Глебович рассказал, что родился в селе Черное рядом с городом Миасс в Челябинской области. Там у него остались старшая сестра и младший брат. РИА «Новый День» обратился в администрацию Миасского городского округа с просьбой проверить данную информацию, однако ответа пока не последовадло.

После публикации этой истории в СМИ, с девушкой, приютившей старика, связалась жена того самого младшего брата, живущего в Миассе. Оказалось, что родственники пытались разыскать Василия Глебовича, но им сообщили, что он пропал без вести.

Тем временем, дедушке сделали операцию. Длилась она 4 часа. «Дед в очень тяжелом состоянии, не дышит сам до сих пор, давление нестабильное, – рассказала в Instagram Анастасия Бреусова. – Сама операция была очень тяжёлой. Вероятно, у него онкология четвёртой степени, потому что доктор, который делал операцию, сказал, что опухоль уже большая, года два, как он заболел».

Миасские родственники Василия Глебовича занимаются восстановлением документов. Это взяла на себя жена брата: старшая сестра старика перенесла инсульт, а его брат сам недавно попал в больницу. Ситуация осложняется тем, что полиция не смогла обнаружить данных Василия Глебовича Комлева ни в одной базе.

«Может, дед придумал себе имя? – цитирует «Комсомольская правда – Кубань» сотрудников отдела МВД по Тахтамукайскому району Адыгеи, заявивших, что такого гражданина в России нет.

Между тем, знавшие Василия Комлева кубанцы рассказывают, что у него были жена и сын. Жили они в станице Новотитаровской Краснодарского края, а сейчас сын, по некоторым данным, живет в Москве. Но старик говорит о своей семье неохотно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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