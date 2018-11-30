Не успели: на Кубани скончался южноуралец Василий Комлев, выброшенный работодателем на улицу

На Кубани скончался 72-летний южноуралец Василий Глебович Комлев. Об этом сообщила Анастасия Бреусова – жительница Адыгеи, больше недели занимавшаяся судьбой человека, выброшенного на улицу.

Как уже сообщал «Новый День», напомним, старик зашел в парикмахерскую, где работает девушка, погреться, и рассказал, что работал на стройке, но заболел, и работодатель отвез его на свою дачу, поселил в сарае и уехал.

У мужчины не оказалось документов, он выглядел очень истощенным и не мог есть. С помощью республиканского Минздрава его удалось положить в больницу. Между тем, жители Адыгее бросили клич в соцсетях с просьбой помочь найти родственников мужчины – это необходимо, чтобы подтвердить его личность и восстановить документы.

Сам Василий Глебович рассказал, что родился в селе Черное рядом с городом Миасс в Челябинской области. Там у него остались старшая сестра и младший брат. РИА «Новый День» обратился в администрацию Миасского городского округа с просьбой проверить данную информацию, однако ответа пока не последовало.

После публикации этой истории в СМИ, с девушкой, приютившей старика, связалась жена того самого младшего брата, живущего в Миассе. Оказалось, что родственники пытались разыскать Василия Глебовича, но им сообщили, что он пропал без вести. Между тем, полиция не смогла обнаружить данных Василия Глебовича Комлева ни в одной базе.

Тем временем, дедушке сделали операцию. Длилась она 4 часа. Мужчине удалили опухоль. Скорее всего, у него была онкология. Вчера вечером Василий Глебович скончался. «Нам позвонили и сказали – приезжайте с документами и забирайте, – рассказывает Анастасия Бреусова. – А нам документом еще толком не помогали восстанавливать – не восстановили. Но имя же у него было… Будем узнавать, чтобы хотя бы похоронить его».

Хоронить старика девушка собирается за свой счет, но читатели ее станицы в Instagram уже заявили о готовности собрать деньги на церемонию.

Краснодар, Игорь Юров

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