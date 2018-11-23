«Просто бросили умирать!» На Южном Урале ищут родственников старика, выброшенного на улицу работодателем (ФОТО)

В Челябинской области разыскивают родных старика, брошенного работодателем в Краснодарском крае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история 72-летнего мужчины появилась в социальных сетях вчера, 22 ноября.

Жительница поселка Новый в Адыгее рассказала, что дед зашел в парикмахерскую, где она работает. Попросил погреться и рассказал, что живет в сарае на даче бывшего работодателя.

Документов у мужчины не оказалось. Сам он назвался Василием Глебовичем Комлевым, рассказал, что родился 27 марта 1946 года в Челябинской области, в селе Черное рядом с Миассом. Там же закончил школу, а потом его призвали на Северный флот, где он служил в войсковой части № 49356. Демобилизовавшись, уехал на Кубань. Работал на РМЗ-4, Медведовском мясокомбинате, затем на стройке. Перебрался в Адыгею, где тоже строил дома. В последнее время работал каменщиком у некоего Артура. Однако когда старик заболел, тот вывез его на дачу, поселил в сарае и уехал.

«Его просто бросили умирать!» – негодуют приютившие старика люди. Они отмечают, что мужчина не похож на пьющего, говорит связно и грамотно, но выглядит очень больным: он сильно истощен, при этом не может есть.

Его пытались положить в больницу, но без паспорта и полиса старика не приняли. Отказали и в приюте, сославшись на то, что не мест.

Приютившая его девушка Василия Комлева девушка обратилась в республиканский Минздрав, только после этого решился вопрос с госпитализацией. Девушка так же обратилась в полицию, чтобы мужчине восстановили документы.

По словам Василия Глебовича в его родном селе остались его старшая сестра Валентина

и брат Александр, родившийся на 6 лет позже него. Сейчас приютившие старика разыскивают его родственников, чтобы подтвердить личность мужчины.

Как выяснили корреспонденты РИА «Новый День» в миасском селе Черное, действительно, жила Валентина Глебовна Комлева. Она всю жизнь проработала в местной школе, а несколько лет назад газета «Миасский рабочий» поздравляла ее с очередным юбилеем.

Кроме того, в Миассе обнаружился и мужчина, который может быть братом Василия Глебовича Комлева.

РИА «Новый День» обратился в администрацию Черновского территориального округа Миасса с просьбой проверить данную информацию.

Между тем, жители Адыгеи выразили готовность помочь Василию Комлеву деньгами на лечение, а также собрать для него необходимую одежду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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