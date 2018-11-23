российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 ноября 2018, 17:30 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

«Просто бросили умирать!» На Южном Урале ищут родственников старика, выброшенного на улицу работодателем (ФОТО)

Фото Анастасии Бреусовой (Instagram)

В Челябинской области разыскивают родных старика, брошенного работодателем в Краснодарском крае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история 72-летнего мужчины появилась в социальных сетях вчера, 22 ноября.

Жительница поселка Новый в Адыгее рассказала, что дед зашел в парикмахерскую, где она работает. Попросил погреться и рассказал, что живет в сарае на даче бывшего работодателя.

Документов у мужчины не оказалось. Сам он назвался Василием Глебовичем Комлевым, рассказал, что родился 27 марта 1946 года в Челябинской области, в селе Черное рядом с Миассом. Там же закончил школу, а потом его призвали на Северный флот, где он служил в войсковой части № 49356. Демобилизовавшись, уехал на Кубань. Работал на РМЗ-4, Медведовском мясокомбинате, затем на стройке. Перебрался в Адыгею, где тоже строил дома. В последнее время работал каменщиком у некоего Артура. Однако когда старик заболел, тот вывез его на дачу, поселил в сарае и уехал.

«Его просто бросили умирать!» – негодуют приютившие старика люди. Они отмечают, что мужчина не похож на пьющего, говорит связно и грамотно, но выглядит очень больным: он сильно истощен, при этом не может есть.

Его пытались положить в больницу, но без паспорта и полиса старика не приняли. Отказали и в приюте, сославшись на то, что не мест.

Приютившая его девушка Василия Комлева девушка обратилась в республиканский Минздрав, только после этого решился вопрос с госпитализацией. Девушка так же обратилась в полицию, чтобы мужчине восстановили документы.

По словам Василия Глебовича в его родном селе остались его старшая сестра Валентина

и брат Александр, родившийся на 6 лет позже него. Сейчас приютившие старика разыскивают его родственников, чтобы подтвердить личность мужчины.

Как выяснили корреспонденты РИА «Новый День» в миасском селе Черное, действительно, жила Валентина Глебовна Комлева. Она всю жизнь проработала в местной школе, а несколько лет назад газета «Миасский рабочий» поздравляла ее с очередным юбилеем.

Кроме того, в Миассе обнаружился и мужчина, который может быть братом Василия Глебовича Комлева.

РИА «Новый День» обратился в администрацию Черновского территориального округа Миасса с просьбой проверить данную информацию.

Между тем, жители Адыгеи выразили готовность помочь Василию Комлеву деньгами на лечение, а также собрать для него необходимую одежду.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.11.18

ММК завершил реализацию масштабного водоохранного проекта. / «Кто-нибудь вообще бьёт тревогу?» Челябинцы возмущены обликом одного из главных проспектов (ФОТО). / Фигурантов уголовного дела об избиении пермских футбольных болельщиков отпустили из-под стражи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров