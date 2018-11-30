Зашли в тупик: южноуральца, умершего в Адыгее, не могут похоронить из-за бюрократических проволочек

Тело Василия Комлева не выдают для похорон. История зашла в тупик – в больнице требуют установить личность, чтобы выдать свидетельство о смерти – без этого документа место для захоронения не предоставит ни одно кладбище, полиция отказывается подтверждать личность, так как не нашли Василия Комлева ни в одной базе, и требует от родственников справку по форме 1 (о выдаче паспорта, с фотографией), родственники такую справку получить не могут, так как в местной полиции требуют официальный запрос от уполномоченного ведомства и так далее.

«Это какой-то замкнутый круг, – пожаловались РИА «Новый День» родственники Василия Комлева. – Мы уже не знаем, куда обратиться, нас везде футболят. Администрация Миасса переслала нам ваш запрос (напомним, «Новый День» обратился к главе Миасса к Григорию Тонких с просьбой проверить, являются ли найденные нами люди родственниками Василия Комлева, а также поднять архивные документы – записи отдела ЗАГС за 1946 год, документы школы, чтобы правоохранительным органам было проще восстановить документы Василия Глебовича Комлева) и сообщили, что все документы села Черное находят в архиве в Чебаркуле. Там нам подтвердили, что есть данные на Василия, но выдать какие-либо справки отказались, потребовав справку из паспортного стола. Мы принесли, оказалось, нам выдали не то, что надо, да еще и оформили неправильно. А потом с нами и вовсе отказались разговаривать, заявив, что нужен официальный ведомственный запрос.

Девочки из Адыгеи просят: вышлите нам хоть что-нибудь, что могло бы подтвердить его личность, а мы ничего не можем отправить».

Анастасия Бреусова, занимающаяся судьбой южноуральца в Адыгее, рассказала: «Нам не отдают тело – нет документов, мы не можем получить место для захоронения – нет документов, местная полиция не разбежалась нам помогать – им нужна какая-то справка, без нее они что-либо делать отказываются. А в морге нам говорят: у вас есть сутки, чтобы оформить документы, потом мы отправим тело судмедэкспертам – пусть они с ним разбираются».

По идее, судмедэксперты должны подтвердить личность покойного – генетическими тестами или по показаниям свидетелей, но не факт, что кто-то будет возиться с бездомными стариком, могут просто похоронить, как неопознанный труп.

«Мы, конечно, попытаемся этого не допустить: будем требовать, чтобы вызывали свидетелей на опознание – в поселке «Новый» дедушку многие знали. Его же нужно по-человечески похоронить, крест поставить или памятник, табличку с именем прикрепить. Говорят, у него сын был – может, он приедет когда-нибудь или родственники с Урала. У них должна быть возможность найти его могилу».

«Новый День» связался с отделом МВД по Тахтамукайскому району Адыгеи и выяснил, что полиции нужна справка по форме ф1П – это заявление о выдаче паспорта с указанием всех регистрационных данных, включая так называемую прописку, и с фотографией заявителя. Без этого документа подтвердить личность не получится, заявили в полиции. Причем, нужна справка именно из Челябинской области: «Мы не смогли найти его ни в одной базе, а у вас там он наследил: родился, в школе учился. Но свидетельство о рождении не подойдет, там ведь нет фотографии. А чтобы установить личность, нужна фотография. Так что пусть пришлют нам ф1», – заявили в полиции. То, что Василий Глебович в Челябинской области получал паспорт всего один раз – в 16 лет, сотрудников отдела по Тахтамукайскому району Адыгеи не смущает. Как они будут идентифицировать 72-летнего старика по фото 16-летнего юноши, в полиции не уточнили.

«Новый День» обратился за помощью в администрацию Челябинской области, сотрудники пресс-службы связались с председателем Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмилой Рерих, которая, в свою очередь, обратилась в миграционную службу и выяснила, что адыгейская полиция все-таки сделала запрос южноуральским коллегам.

«Полный пакет адресно-регистрационной информации, необходимой для подтверждения личности, отправлен в Адыгею», – сообщили в ведомстве и уточнили, что родственники тоже смогут запросить этот пакет, когда предъявят свидетельство о смерти.

Почему нельзя было сообщить родственникам о том, что документы ушли в Адыгею, чтобы они не беспокоились и не метались по всевозможным учреждениям, так и осталось невыясненным.

«Понятно, что эти документы до завтра не успеют, и все равно придется проходить судмедэкспертизу, – говорит Анастасия Бреусова. – Но, по крайне мере, теперь мы знаем, что документы на деда есть, они отправлены в нашу полицию и у нас есть надежда похоронить старика по-человечески».

Родственники Василия Комлева помнят его таким, с 1975 года его считали пропавшим без вести

Краснодар – Челябинск, Светлана Намская

Краснодар – Челябинск. Другие новости 30.11.18

Хакеры выкрали данные полумиллиарда клиентов крупнейшей сети отелей в мире. / Москва выделила деньги на реконструкцию аэропорта «Челябинск». / Чтобы снег белым не казался: зиму Южный Урал встретит смогом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»