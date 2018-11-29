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Четверг, 29 ноября 2018, 16:41 мск

Новости Челябинск

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«Офицеры МЧС организовали нам ЧС…» Жителей Каслей просят губернатора защитить их от пожарных

Жители Каслей пожаловались губернатору Челябинской области Борису Дубровскому на местное подразделение МЧС: вместо того, чтобы защищать горожан представители ведомства превращают жизнь обитателей одного из каслинских домов в ад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о многострадальном доме №1 по улице Василия Комиссарова, на первом этаже которого расположено пожарное депо. Сначала жильцы много лет воевали с МЧС из-за канализации, теперь соседи в погонах оставили их без горячей воды и заявляют, что в здание, в котором живут 14 семей, вообще нежилое.

«У собственников квартир на руках правоустанавливающие документы на квартиры, в которых оговорено, что их квартиры расположены в многоквартирном доме. Между тем, руководство ФГКУ 8 ОФПС, в нарушение ч.1 ст.4 ГК РФ: «акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после их введения», утверждают что здание по Комиссарова – это нежилое здание Пождепо с дымокамерой ОП ПЧ-60 и на него распространяются нормы НПБ 101-95.

Не буду расписывать все мытарства людей, проживающих в квартирах с 1989 года и прошедших не один круг судебных разбирательств, но дальше так продолжаться не может, т.к. противодействие руководство 8 ОФПС дошло уже до такой степени, что собственников квартир лишили возможности пользоваться общедомовым бойлером и восстановить горячее водоснабжение во всем здании, – пишет в обращении к губернатору председатель Совета МКД №1 по ул. Василия Комиссарова Валентина Игнатова. – Опечатав бойлер, 8 ОФПС демонстрирует ГЖИ Челябинской области документы о том, что якобы пластинчатый водонагреватель, установленный в бойлерном помещении здания №1 по улице Комиссарова является имуществом 8 ОФПС, а собственники квартир пусть себе на 3 и 4 этаж ставят отдельный бойлер, если хотят.

Вот так, «доблестные» офицеры МЧС Челябинской области Каслинского уезда организовали ЧС для собственников квартир, «скромно» промолчав, что жители этих квартир с 1994 по 2009 годы оплачивали квартплату в кассу 10 ОГПС, правопреемником которого стал 8 ОФПС, параллельно с тем, что в это же самое время нежилое здание, как его называет МЧС области, получало финансирование на все здание в полном объеме! Уважаемый Борис Александрович, прошу Вас выделить финансовую помощь администрации Каслинского городского поселения для выкупа пластинчатого водонагревателя у 8 ОФПС и восстановления горячего водоснабжения в доме №1 по улице Комиссарова. Либо остановить 8 ОФПС и их региональное руководство в противодействии собственникам квартир 3 и 4 этажей. Пусть на деле докажут свои высокие морально-деловые качества и спасут население 3 и 4 этажа от ЧС, а также самих себя от солидарного участия в восстановлении второй ветки водопровода в здании, которая сейчас обезвожена и ржавеет».

Касли, Ольга Арсентьева

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