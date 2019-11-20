В Каслях жильцы злополучного дома с пождепо не могут доказать, что они есть

Каслинцев, получивших квартиры в доме с пожарным депо, продолжают преследовать коммунальные проблемы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неприятный сюрприз ожидал жителей дома №1 по улице Василия Комиссарова сегодня утром: открыв краны, каслинцы обнаружили, что воды нет. Оказалось, что перемерзла труба, подающая в дом холодную воду.

Водоснабжения не было примерно с 6:00 до 14:30. Авария произошла на территории соседнего предприятия, и время пришлось потратить не только на устранение ЧП, но и на оформление пропусков для сотрудников управляющей организации.

Напомним, в коммунальном аду каслинцы живут уже 30 лет. Квартиры в доме они получили еще в 1989 году. Тогда это было ведомственное жилье, предоставленное сотрудникам пожарной части. С наступлением новой социально-экономической реальности встал вопрос о приватизации квартир. А потом начались проблемы.

Дело в том, что первые два этажа здания занимает пожарное депо, а на третьем и четвертом этажах расположены 14 квартир. Живут здесь, в основном, бывшие сотрудники структур МЧС. Но признавать помещение многоквартирным домом в ведомстве категорически отказываются.

Более того, руководство местного ОФПС №8 ведет с жильцами необъявленную войну. Долгое время каслинцы не могли решить проблему с капитальным ремонтом канализации: представителей МЧС ситуация устраивала, даже несмотря на то, что пожарное депо периодически затапливали после очередного порыва канализационных труб. Однако начальник отряда на словах готов был лучше заткнуть чопиками канализационные отверстия в квартирах бывших коллег, нежели тратиться на софинансирование ремонта.

А осенью прошлого года представители ведомства, ответственного за обеспечение безопасности граждан и помощь им в чрезвычайных ситуациях, устроили соседям очередную ЧС: отключили горячую воду. Действовавший бойлер опечатали, объявив собственностью ОФПС, и лишили жильцов доступа к нему.

Каслинцы обратились было за помощью к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Но, видимо, тогда у главы региона были проблемы посерьезнее, и обращение повисло в воздухе. Уже около года жители дома пользуются электроводонагревателями.

Власти Каслей пытаются отстоять интересы горожан в суде, но безуспешно: несколько инстанций отказались признавать здание многоквартирным домом. Суды встали на сторону МЧС, объявляющего его нежилым помещением, и ссылаются на то, что изначально комплекс проектировался как пожарное депо с дымокамерой. Как быть горожанам, уже 30 лет живущим в квартирах на третьем и четвертом этажах, никого, по всей видимости, не волнует.

Между тем, теплоснабжающая организация, опираясь на решения судов, расторгла с каслинцами договоры об оказании услуг теплоснабжения. По этому поводу тоже бушуют страсти в судах. Правда, если энергетиков все-таки понудят возобновить договоры, ресурсники выставят плату сразу за все время, прошедшее с момента расторжения договора. И оплатить эти огромные счета пенсионерам МЧС вряд ли будет под силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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