Вот и вся переработка: на полигоне под Полетаево по ночам горит мусор (ВИДЕО)

Челябинские общественники заявляют, что на полигоне под Полетаево, куда последние 2 месяца вывозят все отходы из Челябинска, этот мусор попросту сжигают.

«Мне написала Юлия Кудашова (депутат Полетаевского совета – прим. НД) и сообщила, что если я не верю ее рассказам о том, что на полигоне жгут мусор, то прямо сейчас могу убедиться в этом сам, если приеду на трассу, – рассказал в соцсетях руководитель эко-проекта «Сделаем» Дмитрий Закарлюкин. – Я переслал её сообщение жителям поселка «Родной», которые за неделю до этого жаловались, что по ночам к ним стал приходить едкий дым и похоже от нового полигона (временами мы даже можем видеть это на карте общественного мониторинга качества воздуха chelbreathe.ru).

После долгих поисков того, кто бы мог помочь с аэросъемкой в это время, мы, наконец, выбрались фиксировать мусорных предпринимателей.

Съемка ночью с 1 на 2 декабря 2018 года

Зарево и шлейф дыма оказалось видно далеко от очага. Не смотря, на то, что мы подоспели к концу огненного представления, несколько интересных кадров всё же удалось выхватить: три очага огня, экскаватор, который спешно тушит отгоревшее и мусоровозы, отъезжающие оттуда».

По словам Закарлюкина, следующей ночью на свалке опять разожгли костры. Юлия Кудашова обратились в дежурную часть, на полигон выехал наряд полиции с участковым.

Сегодня все фото и видеоматериалы будут отправлены в Роспотребнадзор и Росприроднадзор. «Будем требовать разобраться с ситуацией и наказать виновных в соответствии законами РФ, – заявил Закарлюкин. – Сейчас нужно, чтобы построили обещанный полигон в Чишме, а эти НЕтоварищи поняли, что беспредельничать у них не получится».

Челябинск, Павел Зварзин

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