В Полетаево по ночам продолжает гореть свалка, пожарных не пускают

В Полетаево по ночам продолжает гореть свалка, причем, пожарных на ее территорию не пускают. Об этом заявила депутат Полетаевского совета Юлия Кудашова.

Как уже сообщал «Новый День», ночные пожары в полетаевском полигоне, куда вывозят мусор из Челябинска, зафиксировали в начале декабря. Тогда руководство организации, обслуживающей свалку, заявило о поджоге. Похоже, что на полигоне орудуют пироманы. Странно только то, что они на территорию проникают беспрепятственно, в то время, как пожарные не могут попасть даже с полицией.

Отметим, что накануне общественное движение «Большой Челябинск» передало в приемную губернатора Челябинской области более 2,5 тысяч подписи челябинцев, выступающих за сохранение Шершневского водохранилища от пагубного воздействия полигона ТБО в Полетаево, а так же за скорейшее закрытие самого полигона.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.12.18

Умирала на глазах детей: магнитогорец, сбросивший собаку с десятого этажа, предстанет перед судом. / «Мусорный коллапс» в Челябинске оценили в 10 тысяч рублей. / В Челябинской области детдом и школа заплатят 5 тысяч рублей за драку школьников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»