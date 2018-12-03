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Понедельник, 3 декабря 2018, 16:23 мск

Новости Челябинск

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Смог продержится над Челябинском еще несколько дней

Смог провисит над Челябинском до конца недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, способствующие накоплению в атмосфере загрязняющих веществ, согласно прогнозу синоптиков, сохранятся, минимум, до 19 часов 6 декабря.

Отметим, что в ближайшие три дня в городе будут господствовать южные ветра. А к югу от Челябинска находятся дымящий Коркинский разрез и Полетаевский мусорный полигон, где в выходные были зафиксированы ночные пожары.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.12.18

Настоящее чудо: в домах замерзающих челябинцев во время визита чиновников неожиданно потеплело. / Каждый пятый южноуралец занят низкооплачиваемым трудом. / На Урале добровольцу Донбасса не дают гражданство, так как Украина считает его «пособником России». Читать дальше

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