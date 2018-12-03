«В городе происходит что-то ужасное»: челябинцы вновь жалуются на невозможность дышать (ФОТО)

Челябинск вновь окутан смогом: горожане выкладывают в соцсетях фотографии и жалуются, что с утра на улице невозможно дышать – першит в горле, слезятся глаза.

Как уже сообщал «Новый День», метоусловия, неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных веществ, сохранялись в Челябинске все выходные и сохранятся минимум до 19 часов 3 декабря. При том что в городе дуют ветра западного направления, при которых ранее НМУ никогда не объявлялись.

В такой ситуации предприятиям рекомендуется резко сократить объем выбросов в атмосферу. Но, судя по всему, эти рекомендации игнорируются. «Сегодня ночью стояла жуткая вонь», – жалуются жители центральной части Челябинска.

«С утра в горле першит и глаза ест». «У меня тоже в горле першит, и вид из окна – будто весь город туман окутал».

Фото Оксаны Шерстневой

«Северо-запад весь в смоге! Лес в смоге! Такое ощущение, что в городе происходит что-то ужасное, но правительство обламывается эвакуировать людей и делает все, чтоб мы уезжали отсюда сами».

Фотграфии из группы «Вредные выбросы г. Челябинск» (VK)

Челябинск, Ольга Арсентьева

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