СКР начал проверку после гибели пациента, которого отказались лечить в Магнитогорске

В Челябинской области начали проверку по факту смерти пенсионера в приемном покое больницы после публикаций в СМИ.

Как сообщал уже РИА «Новый День, ЧП произошло в субботу, 1 декабря, в приемном покое терапевтического отделения больницы Магнитогорска, расположенной на улице Набережная.

73-летнего жителя Нагайбакского района с сердечным приступом привезли родственники. «Ему отказали в первой помощи, ссылаясь на то, что без машины «скорой» они не принимают», – рассказали магнитогорцы. – Пока растерянные родственники пытались пробиться через бюрократические препоны, драгоценное время было упущено! У пенсионера закончились последние силы! Медики, наконец, попытались предпринять какие-то меры по спасению, но было уже поздно! Вот такая у нас «оптимизация» медицины... У ворот медучреждения будет умирать человек, его родственники будут стучать во все двери, и никому до этого нет дела, потому что инструкции такие!»

Позднее выяснилось, что скорую мужчине все же вызывали – после первого приступа: «Приехала к нему домой, в Нагайбак, скорая из Фершампенуаза, т.к. местной больницы нет. Дали таблетку и сказали: на прием в понедельник. Госпитализировать отказались. У него приступы не прекращались. Дети повезли его в город, за помощью…»

Обсуждая ситуацию в соцсетях, магнитогрцы отмечают, что подобные случаи в их городе происходят часто.

Официальных комментариев долго не было. Так, в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области заявили, что не вправе комментировать случай в магнитогорской больнице, так как это – частное лечебное учреждение, и ведомство не имеет над ним власти. Оценку ситуации может дать Роспотребнадзор, предположили в минздраве. Впрочем, по поводу отказа в госпитализации бригадой скорой помощи в ведомстве также затруднились что-либо сказать.

Зато трагедией заинтересовался Следственный комитет. «В средствах массовой информации сообщается о смерти 73-летнего жителя Нагайбакского района 1 декабря 2018 года в приемном покое одного из лечебных учреждений города Магнитогорска. Со слов родственников умершего, пенсионера с сердечным приступом привезла в лечебное учреждение его жена. В приемном покое мужчине отказали в первой медицинской помощи, в результате чего он скончался», – сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Для проверки факта возможной преступной небрежности со стороны работников лечебного учреждения следственными органами СКР региона организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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