В приемной покое магнитогорской больницы умер пациент: врачи отказались оказывать помощь тому, кого привезли не на «скорой». Очевидцы происшествия рассказали о нем в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в субботу, 1 декабря, в приемном покое терапевтического отделения городской больницы, расположенной на улице Набережной. 73-летнего жителя Нагайбакского района с сердечным приступом привезли родственник. «Ему отказали в первой помощи, ссылаясь на то, что без машины «скорой» они не принимают, – рассказывают магнитогорцы. – Видимо, несчастный пенсионер должен был быстренько вернуться в Нагайбак и оттуда вызвать себе «скорую» ... Пока растерянные родственники, которые и привезли его на Набережную, пытались пробиться через бюрократические препоны, драгоценное время было упущено! У пенсионера закончились последние силы! Медики, наконец, попытались предпринять какие-то меры по спасению, но было уже поздно! Вот такая у нас «оптимизация» медицины... У ворот медучреждения будет умирать человек, его родственники будут стучать во все двери, и никому до этого нет дела, потому что инструкции такие!»

Кстати, выяснилось, что скорую мужчине все же вызывали – после первого приступа: «Приехала к нему домой, в Нагайбак, скорая из Фершампенуаза, т.к. местной больницы нет. Дали таблетку и сказали: на прием в понедельник. Госпитализировать отказались. У него приступы не прекращались. Дети повезли его в город, за помощью…»

Официальных комментариев руководства учреждения и министерства здравоохранения Челябинской области пока не последовало.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, магнитогрцы отмечают, что подобные случаи в их городе происходят часто:

Челябинск, Ольга Арсентьева

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