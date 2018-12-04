«За все надо платить»: в детских садах ввели плату за утренники

Родителей челябинских дошколят обложили еще одним «налогом».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приближающиеся новогодние праздники добавили забот родителям воспитанников дошкольных учреждений Челябинска.

В детских садах усиленно готовятся к традиционным утренникам. Правда, как оказалось, попасть на них удастся далеко не всем: у родителей требуют деньги за право посещения детьми «домашнего» торжества. В каких-то садах надо заплатить по 200 рублей, в других по 300, некоторые сообщают о 450 рублях за вход.

В отдельных детских садах, по словам родителей, грозят: не заплатите, ребенок во время праздника будет сидеть один в группе. Правда, руководство детских садов такие угрозы отрицает, но признает: деньги на утренники, действительно, собирают.

Дело в том, что для проведения праздничных мероприятий в детские сады начали приглашать аниматоров, оплачивать которых, понятное дело, должны родители дошколят.

Кстати, финансовой стороной вопроса занимаются так называемые «родительские комитеты». Родителям, выступающим против взимания дополнительных средств, таким образом, приходится выяснять отношения не с заведующей детского сада, а с такими же папами-мамами. И многие, боясь, что отношение родителей к ним может преломиться в отношение детей «комитетчиков» к их чаду, предпочитают молча оплачивать все фантазии руководства, педсостава и некоторых родителей-активистов.

Отметим, что в последние годы в обсуждении «педагогических» поборов наметилась любопытная тенденция: многие родители считают взимание всевозможных взносов в муниципальных образовательных учреждениях не просто уже не неизбежным злом и вынужденной мерой (именно так объясняли их еще 10 лет назад сами чиновники от образования), а нормой. Такие предпочитают упрекать оппонентов, пытающихся напоминать о бесплатности образования, в жадности и желании «жить на халяву».

«Если у вас нет денег на детей, зачем вы вообще размножаетесь? А потом эта нищета, которая выросла в среде такой же нищеты, начинает мешать жить приличным людям, – возмущаются некоторые соцсетях. – Все должно быть платным, за все в жизни надо платить».

И если уж подобные упреки слышат родители, возражающие против дополнительной платы, например, на покупку бытовой химии или ремонт (дошкольные учреждения и на то, и на другое получают бюджетное финансирование), то недоумение по поводу платных утренников, естественно, вызывают еще большее возмущение «не-халявщиков». Что интересно, им вторят и некоторые воспитатели, заявляющие, что не обязаны переодеваться во всяких Снегурочек и Снеговиков.

«Ну, все, спасибо «экономным мамашам». Да здравствует Дед Мороз с бородой из ваты на женских каблуках», – негодуют любители аниматоров.

Между тем, любое праздничное мероприятие в детском саду – это, в первую очередь, часть образовательного процесса, в который, по идее, должны быть вовлечены и дети, и педагоги. А не неведомые «профессионалы» из выбранного, как правило, руководством детского сада праздничного агентства.

«Детям, особенно трехлеткам, без разницы кто перед ними выступает! Аниматоры или воспитатели! Я из поколения конца 80-х, в садик ходила в 90-ые, тогда не было никаких аниматоров. К Новому году готовили музыкальные номера с воспитателями. Учили стихи, песни, танцы. До сих пор помню эти ощущения праздника, – комментируют ситуацию одна из челябинок. – А сейчас дети – потребители, эгоисты и лентяи. Ничем не удивить! И да: наверняка в садике есть ставка какого-нибудь музыкального работника или организатора праздника, вот пусть и выполняет свои должностные обязанности. А прокуренных и потасканных аниматоров мне даром не надо. Я лучше добавлю ещё триста рублей и схожу на спектакль со своим ребёнком».

Отметим, что прокуратура уже начала проверку детских садов, из которых поступили жалобы на «новогодние» поборы.

Между тем, челябинцы жалуются, что сборы на новогодние утренники – это жалкие копейки по сравнению с выпускными в детских садах – речь идет от 3-х, 5-ти и даже 7-ми тысячах за последний детсадовский утренник. Что собираются предложить дошколятам за такие деньги, представить сложно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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