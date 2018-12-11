Адский Санта: детским садам запретили собирать деньги на новогодние утренники

Детским садам запретили собирать деньги с родителей воспитанников на организацию праздников, развлечений для детей, в том числе, детских утренников. Соответствующий циркуляр разослало в дошкольные учреждения министерство образования Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», в преддверии новогодних праздников в Челябинске разгорелся скандала: родители начали жаловаться, что их вынуждают заплатить за приглашенных на утренник аниматоров, угрожая, что в случае неуплаты ребенок останется без праздника.

В итоге министерство образования отправило в образовательные учреждения письмо, в котором напомнило, что праздничные мероприятия включены в образовательную программу и должны организовываться силами сотрудников детского сада.

Такой поворот вызвал бурю возмущения у работников дошкольных учреждений и ряда родителей.

«Коллеги плачут, собираются увольняться, – цитирует «Комсомольская правда» музыкального руководителя одного из детских садов. – Времени на серьезную подготовку почти не осталось. Раньше мы приглашали профессиональных артистов с санкнижками и готовой программой. Оставалось лишь вставить в нее подготовленные ребятишками номера. Теперь нам в спешке придется придумывать свой сценарий. И что сложнее – искать добровольцев на роли сказочных персонажей и шить им костюмы. Ни актеров, ни нужного гардероба во многих садиках нет».

«А вот мнение детей вы спрашивали? Дети сейчас современные, и им подавай героев из современных мультфильмов, а не нянечку тетю Машу с привязанными полушками и обмотанную простынями, – возмущаются родители. – Дети хотят видеть героев из их любимых мультфильмов, а это костюмы, которых нет, и время на подготовку и репетиции. Да и поверьте, желающих прыгать и скакать перед публикой как-то нет, когда дело доходит до добровольцев. Вы почему хотите все хороший праздник своим детям, а сами палец о палец не ударите, чтобы что то сделать?»

Пожаловавшихся на поборы родителей обвиняют в жадности и нелюбви к собственным детям. Противники практики сбрасываться на все подряд в ответ заявляют, что как раз подобные «обвинители» и не заботятся о детях, предпочитая откупаться от наследников. Не обходится и без традиционных реплик: «Зачем рожали, если не можете содержать» и «Идите мыть полы, если денег на праздник не хватает».

«Да, это трагедия! Нам воспитатель сегодня сказала: скажем, что Дед Мороз в пробке застрял и поздравит детей с экрана. Ну, и стихи экрану будем читать, и елку зажигать. Бред. Да, здравствуют платные елки», – стенают одни.

«У нас в группе собирают по 300 рублей на Деда Мороза. В группе 25 детей. Это 7,5 тысяч стоит 20 минутное выступление деда мороза??? С трудом верится!» – возмущаются другие.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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