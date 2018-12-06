В аэропорту «Челябинск» подрались известный продюсер и директор одиозного певца

Известный телевизионный продюсер и директор певца Шуры устроили разборки в челябинском аэропорту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 2 декабря в VIP-зале международного аэропорта «Челябинск».

Оба участника – Дмитрий Табарчук и Павел Депершмидт – должны были вылететь в Москву.

«В Челябинском аэропорту Дмитрий Табарчук почему-то решил меня избить, заявив, что он работает на «Первом канале», и ему все можно. И теперь я нахожусь в больнице со следующим букетом – ЗМЧТ, сотрясение головного мозга, гематома верхней губы, ушиб мягких тканей спины, грудной клетки, кровоизлияние головного мозга и, ну, зубы, и это не весь список», – жалуется директор певца в Instagram.

Свидетелями инцидента стали находившиеся в VIP-зале музыканты группы «На-на» и Роман Жуков. При этом оба участника поединка улетели в Москву. Там Депершмидта госпитализировали.

Дмитрий Табарчук заявил, что его спровоцировали Шура и его директор, которые были пьяны.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.12.18

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