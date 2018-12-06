Прокуратура занялась мужем челябинского судьи

В истории с ДТП, участником которого был муж судьи Центрального районного суда Челябинска, будет разбираться полиция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после публикаций в ряде СМИ о ДТП с участием супруга председателя Центрального районного суда прокуратура Челябинска начала проверку.

По информации надзорного ведомства, прокуратура уже отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, в результате которого получил травмы студент одного из колледжей города. Выяснилось, что в ходе доследственной проверки сотрудники полиции не стали проводить экспертизу по определению степени тяжести вреда здоровью молодого человека. Между тем, при тех травмах, что получил челябинец, такую экспертизу нужно было проводить обязательно, настаивают в надзорном ведомстве. Именно поэтому материалы возвращены в следственное управление областного полицейского главка.

Напомним, ДТП произошло в декабре прошлого года. За рулем автомобиля, сбившего молодого человека, был супруг председателя Центрального районного суда.

Отметим, что это не первый «автомобильный» скандал, в котором фигурирует районный суда. В апреле нынешнего года в полицию на водителя судьи пожаловался адвокат. По словам юриста, машина судьи перегородила выезд со стоянки. Однако, когда он попросил убрать автомобиль, водитель начал оскорблять его и пригрозил, что убьет его.

Челябинск, Виктор Елисеев

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