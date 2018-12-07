Смог провисит над Южный Уралом до понедельника

В Челябинской области вновь продлили режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, с 1 по 10 декабря на Южном Урале в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

При этом объявленное вчера, 6 декабря, ужесточение степени опасности НМУ до второй в Челябинске продлится до 19 часов понедельника, 10 декабря. Более того, сегодня до 2-й степени повышена опасность НМУ в Карабаше (с 10 часов 7 декабря до 19 часов 10 декабря) и Магнитогорске (с 17 часов 7 декабря до 19 часов 8 декабря).

Предупреждение о режиме НМУ 1-й степени опасности действует и для ряда отдельных предприятий региона.

Отметим, что довольно сложно припомнить, когда до этого в Челябинске режим НМУ второй степени опасности действовал на протяжении четырех суток подряд. При этом, что по предварительным прогнозам, практически безветренная погода продержится в городе еще неделю. Причем на следующей неделе ситуация ухудшится: если в ближайшие дни ветер может усиливаться до 3 метров в секунду, то с понедельника его скорость не будет превышать 1 метра в секунду, а временами ожидается полный штиль.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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