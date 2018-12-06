«В таком аду мы живем»: челябинцы заявляют об истреблении города (ВИДЕО)

Соцсети бурлят: жители Челябинска выкладывают фото и видео города, буквально погребено под смогом.

Как уже сообщал «Новый День», условия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ, установились в городе со 2 декабря. Все это время НМУ присваивали I степень опасности. Это означает, что концентрация одного или нескольких контролируемых веществ в воздухе превышала 1 ПДК, но не достигала 3 ПДК. Сегодня степень опасности повысил до II: концентрация одного или нескольких контролируемых веществ в воздухе составит от 3 до 5 ПДК. И в ближайшие дни может стать еще хуже: синоптики прогнозируют практически безветренную погоду еще, минимум, на неделю.

Челябинцы же заявляют, что в городе уже ад.

«Ситуация во всех районах одинаковая, на сколько видно глазу: и центр, и ЧТЗ, и Ленинский, и Парковый – все в густом смоге. Сняла сторону ЧМК и ЧЭМК, чтобы не говорили, что с Коркино несет. Может, и несет, но эта чернота явно с заводов», – написала автор этого видео,

судя по которому предприятия проигнорировали просьбу Минэкологии сократить выбросы.

«На улице жесть, пошла за ребенком в садик на Кулибина, дышать вообще не чем, просто химическая атака. В 112 позвонила... А что толку, оператор говорит: верю, скидываем в администрацию...», – рассказывают горожане в соцсетях.

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«Вот в данный момент дышать нечем, а мы еще за городом в 10 км примерно!!! Ветра нет уже три дня, а заводы как коптили – так и коптят, – возмущаются челябинцы. – ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ С ГОРОДОМ???»

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Ощущения горожан подтверждаются датчиками контроля воздуха.

Скриншот карты с сайта https://chelbreathe.ru/

«Почти все датчики в красной зоне, – комментируют горожане. – Красная зона означает, что в воздухе находится опасная для здоровья концентрация веществ». И добавляют: нечем дышать даже в городском бору.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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