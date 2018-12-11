Газообразный лом: челябинцы «выпали в осадок» от заявлений министра экологии о смоге

Челябинские власти, наконец, обратили внимание на смог, висящий над областным центром с 1 декабря. От официальных заявлений горожане буквально выпали в осадок.

Как уже сообщал «Новый День», НМУ II класса опасности держатся в городе с 6 декабря. Это означает, что концентрация вредных веществ в приземных слоях атмосферы превышает предельно допустимые концентрации в 3 -5 раз. При таком режиме предприятия должны снижать объемы выбросов на 20% – 40%.

Судя по видео и фотографиям, которые вторую неделю выкладывают в соцсетях челябинцы, если промышленники и соблюдают это условие, то в минимальных границах.

Все это время чиновники как области, так и города хранили молчание. И только 10 декабря в мэрии констатировали: в городе НМУ II класса опасности. А министр экологии Сергей Лихачев, собрал журналистов и отправился искать виновников удушающего смога… в пункты приема металлолома. По его словам, власти работают, не покладая рук: совещания проводятся каждый день. В результате, крупные предприятия – ЧЭМК, «Мечел» останавливают печи, а вот в пунктах приема металла сжигают остовы автомобилей и сданные в утиль бочки из-под моторного масла – именно от этого и задыхаются жители Калининского и Курчатовского районов.

«Их (пункты приема лома – прим НД) даже трудно назвать организациями, но они вносят существенный вклад – около 30 процентов в период НМУ. Тем более, здесь проходит автодорога, это всё скапливается», – уверенно заявил министр. Он, правда, не пояснил, зачем предпринимателям сжигать то, на чем они зарабатывают, но и сказанного было достаточно, чтобы горожане возмутились.

«А ещё люди – паразиты дышат: вдыхают кислород, а выдыхают всякую фигню», – комментируют высказывания министра горожане. «Жидкий металл, газообразный лом!»

«Они просто создают видимость действий, а на деле всячески тянут время, авось рассосется...»

Вот так, если верить министру Лихачеву, в Челябиснке выглядят последствия работы пунктов приема металлолома

Фото Марата Сабитова

Фото Ирины Бурлачкиной

Челябинск, Ольга Арсентьева

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