Завод на окраине Челябинска лишили разрешения на выбросы

Росприроднадзор приостановил действие разрешения на выбросы у крупного завода на окраине Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росприроднадзора по Челябинской области, ведомство приостановило действие разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для АО «Челябинский завод металлоконструкций».

Такой шаг Росприроднадзор предпринял «в связи с нарушением условий разрешения на выбросы, а именно выявлением источника выброса загрязняющих веществ, не учтенного в проекте нормативов предельно допустимых выбросов».

В ходе совместной проверки с Челябинской природоохранной прокуратурой на территории АО «Челябинский завод металлоконструкций» выявлен не учтенный в проекте ПДВ неорганизованный источник загрязнения атмосферного воздуха – роботизированная сварочная установка, объяснили в ведомстве.

В атмосферный воздух предприятием выбрасываются такие загрязняющие вещества, как диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), этилбензол, бутилацетат, азота диоксид, углерод оксид. В зону потенциального влияния предприятия попадают жилые территории Ленинского района Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.12.18

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