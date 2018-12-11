«ЧЗМК» не соответствуют действительности...» В Челябинске разгорается новый скандал вокруг загрязнения воздуха (ДОКУМЕНТЫ)

Челябинский завод металлоконструкций опровергает официальную информацию контролирующих органов и пугает журналистов судом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу, 7 декабря, управление Росприроднадзора по Челябинской области опубликовало информацию о том, что ведомство приостановило действие разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для АО «Челябинский завод металлоконструкций».

Скриншот с официального сайта Росприроднадзора по Челябинской области



В понедельник пресс-служба АО «ЧЗМК» начала рассылать СМИ, опубликовавшим сообщение Росприроднадзора, письма с требованием опровержения, заявляя, что информация не соответствует действительности, подрывает деловую репутацию, проверка только началась и никаких документов о приостановлении разрешения предприятие не получало. «В случае неудовлетворения данного требования, АО «ЧЗМК» будет вынуждено обратиться в суд с иском о защите деловой репутации и взыскании убытков», – заканчивались письма.

Пресс-служба завода требовала опровержение следующего содержания (стилистика, орфография и пунктуация пресс-службы сохранены – прим. НД): «ЧЗМК» не соответствуют действительности. Официальных документов на этот счёт от Росприроднадзора предприятие не получало. Сварочная роботизированная установка находится в режиме пуско-наладки и не вступила в производство. Доказательств превышения выбросов загрязняющих веществ от ЧЗМК в атмосферу не имеется, о чём свидетельствуют все ранее провёденные проверки».

Поскольку реакции со стороны СМИ, опубликовавших официальный пресс-релиз Росприроднадзора, не последовали, 11 декабря пресс-служба завода начала обзванивать редакции, так же требуя опровержения и грозя судом.

Однако в управлении Росприроднадзора по Челябинской области настаивают: все факты, изложенные в сообщении ведомства от 7 декабря достоверны:

«АО «Челябинский завод металлоконструкций», согласно проекту нормативов предельно-допустимых выбросов, утвержденному генеральным директором АО «ЧЗМК» Обуховым А.Г., является одним из предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу фторидов, свинца и его неорганических соединений, бенз(а)пирена, диизоцианатметилбензола, и ряда других загрязняющих веществ, относящихся к 1-4 классу опасности.

В потенциальной зоне влияния выбросов АО «ЧЗМК» находится стационарный пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха Челябинского гидрометцентра, на котором наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций фторида водорода перед проведением проверки 07.12.2018.

7 декабря 2018 Управлением Росприроднадора по Челябинской области, при участии Челябинской природоохранной прокуратуры, осуществлен выезд и осмотр производственных помещений АО «ЧЗМК». В ходе осмотра выявлены непронормированные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Акт осмотра помещений механического цеха (цех №5) был вручен представителю АО «ЧЗМК» в день проведения осмотра.

Указанные факты послужили основанием для приостановления действия разрешения на выбросы АО «ЧЗМК» (приказ Управления от 07.12.2018 №1347), о чем 07.12.2018 в адрес АО «ЧЗМК» было направлено уведомление».

В подтверждение пресс-служба разослала СМИ копии приказа о приостановлении действия разрешения на выбросы АО «ЧЗМК» и уведомления, отправленного на предприятие.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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